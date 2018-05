Invitatie inedita la protestele de sambata seara: "Dear Giraffe, we have a problem!"

Ziare.

com

Seniorul, atat de indragit de tinerii protestatari carora li s-a alaturat in repetate randuri in strada, se foloseste de mai multe metafore pornind de la celebra girafa din fata Muzeului Antipa din Piata Victoriei, punct de intalnire al nemultumitilor incepand din ianuarie 2017.", a scris Mihai Sora, precizand ca desenul care insoteste invitatia sa este facut "".Girafa este desenata cu capul in jos si tine intre dinti trei trandafiri (simbolul electoral al PSD), iar pata neagra din dreptul inimii este chiar harta Romaniei.Postarea a adunat rapid circa 2.4 k de likes si peste 700 de shares, dar si numeroase comentarii, iar, sotia filosofului si coautor al desenului, a oferit si cateva explicatii suplimentare:".Invitatia reaminteste si tristul episod al defilarii de tip ceausist de la Pitesti, unde o fetita a fost pusa sa stea in cap si a cazut pe ciment in aplauzele premierului Dancila si ale multor alti oficiali ai PSD.Mai mult, intr-o noua postare, Mihai Sora intareste indemnul de a iesi in strada: "".Romani din tara si din strainatate sunt invitati din nou in strada, in aceasta dupa amiaza, pentru a-si exprima nemultumirile care s-au adunat in ultima vreme cu privire la masurile adoptate de Guvern si Parlament.