Iohannis si Familia Regala, asteptati in Orasul Unirii. Proteste anuntate impotriva Jandarmeriei

va participa, de la ora 15.00, la inaugurarea Monumentului Unitatii Nationale, iar 30 de minute mai tarziu la ceremonialul militar, care se anunta a fi cel mai grandios din ultimii ani. Prin traditie, parada este principalul punct de atractie al manifestarilor din 1 Decembrie.Vor defila pe jos(Statul Major al Fortelor Terestre, Statul Major al Fortelor Aeriene, Comandamentul Comunicatiilor si Informaticii si Comandamentul pentru Fortele pentru Operatii Speciale), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor) si Serviciul Roman de Informatii.De asemenea, vor participa la ceremonie, cu aproximativ 150 de mijloace tehnice.Vor survola zona si(elicoptere IAR-330 Puma, avioane C-27J Spartan, IAR-99 Soim, F-16 Fighting Falcon).In blocul de ceremonie se vor regasi si formatiuni pe jos si imbarcate ale armatei poloneze.Pe timpul defilarii trupelor vor fi executate, mai arata Biroul de Informare al Diviziei 4 Infanterie "Gemina".De asemenea, si Familia Regala va ajunge in gara Alba Iulia, la ora 9.30, cu Trenul Regal, care va fi remorcat de locomotiva cu abur Pacific 231.065, construita in anul 1922.Pe Facebook a fost creat evenimentul "Interzis Jandarmeriei Romane sa defileze de 1 Decembrie 2018", asumat de o revista, prin intermediul caruia suporterii echipelor de fotbal anunta ca vor huidui jandarmii daca vor defila la ceremonialul militar de la Alba Iulia., incepand cu 13-15 iunie 1990 si continuand pe cele pe care le-am demascat deja, ianuarie 2012 si protestele recente din Piata Victoriei, noi, Revista Ultra, anuntam in mod oficial ca Jandarmeria Romana nu are ce cauta in cadrul defilarii militare organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.La an aniversar, la 100 de ani de la Marea Unire, sa-i vedem pe jandarmi defiland nu ar fi decat o alta injosire la care poporul roman este supus. Daca Jandarmeria Romana nu va avea decenta sa se retraga de la parada de 1 decembrie, atat la Alba Iulia, cat si in Bucuresti, va invitam sa ii oferiti ceea ce merita sau sa va intoarceti cu spatele la defilarea jandarmilor, ridicand aceleasi degete pe care Florin Iordache le arata romanilor", se arata in descrierea evenimentului.Reprezentantii Jandarmeriei Alba au anuntat insa ca vor defila, la fel ca in fiecare an, de 1 Decembrie, in cadrul ceremonialului militar.Politicienii si societatea civila indeamna la calm, considerand neavenite protestele de 1 Decembrie.Intrebat de astfel de boicotari, primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, in urma cu doua saptamani, ca "trebuie sa fii foarte meschin" si sa ai "un suflet foarte mic si negru" pentru a huidui efectivele de jandarmi la defilarea de Ziua Nationala."Am aflat cu jandarmeria ca vor sa se intoarca cu spatele. Este un lucru al nostru. Nu vreau sa fac educatie. La noi toata lumea este in aceeasi galeata (...) Eu despre Jandarmeria din Alba Iulia, pe care ii cunosc bine si cu care colaboram foarte bine, chiar foarte bine, nu as putea sa fac lucrul acesta. Poate la Bucuresti s-a intamplat ce s-a intamplat. Ati vazut, stiti prea bine cum se modeleaza imaginile, nu tin partea nimanui.As vrea sa vad si eu sa vad toate filmele, nu bucatele pe care le-am vazut, am vazut mai mult poate decat ati vazut dumneavoastra, dar as vrea sa difuzeze cineva toate filmele de acolo sa se vada cine in cine a dat. Ce e drept acolo au scapat caii. Nu tin partea nimanui. Sa folosesti 1 Decembrie pentru chestiuni de genul asta mi se pare ca trebuie sa fi foarte meschin si sa ai un suflet mic, mic, mic si negru. Si sa te doara capul ca te-ai nascut. Trebuie sa ai un suflet mic", a spus Hava.Primarul considera ca, daca la Alba Iulia va boicota cineva jandarmeria, nu va strica sarbatoarea, deoarece nimeni nu ii va baga in seama."Am mai auzit si de chestiuni de genul asta, ca vin unii sa protesteze de nu stiu unde. Domnule, chiar aici v-ati gasit la 1 Decembrie, la 100 de ani, sa protestati? O sa va bage cineva in seama? Eu va garantez ca nu va baga nimeni in seama! Decat ca o sa faceti un gest mic, negru, amarat, garbovit, sarbatoarea nu ne-o strica, ca vor sta cu spatele la jandarmi (...) e problema lor. Noua nu ne strica sarbatoarea. Nici macar nu o sa ma uit incolo", a mai spus Hava.La randul ei, premierul Viorica Dancila a declarat, intrebata despre protestul anuntat pe Facebook pentru 1 decembrie, ca Ziua Nationala trebuie sa uneasca, nu sa dezbine, fiind prea importanta pentru a fi organizate actiuni de protest.Pe Facebook au fost create mai multe evenimente, prin care oamenii din toate colturile tarii isi anunta prezenta la Alba Iulia de 1 Decembrie."Milioane de romani au luat drumul strainatatii in cautarea unui trai decent. Li se spune 'diaspora' (din limba greaca, 'spora' - a imprastia; 'dia' - imprejur) . Centenarul Romaniei trebuie sa le fie dedicat si lor, oriunde s-ar afla in lumea larga. In aceste vremuri, Marea Unire inseamna, mai presus de orice, uniunea romanilor de pretutindeni in Capitala sufletului romanesc, Alba Iulia.Pe 1 Decembrie 2018, la 100 de ani de Romania, ne revedem la Alba Iulia sa spunem intr-un singur glas: La multi ani, Romania! Venirea noastra acasa, de peste tot din lume, va fi cel mai frumos cadou pe care il putem face Romaniei. Macar o data la 100 de ani. Dati de veste mai departe! Veniti de 1 Decembrie la Alba Iulia, oriunde ati fi in lumea larga, sa transmitem lumii intregi ca ne pasa de Romania", se arata in descriereaAlt eveniment a primit denumirea, iar in descrierea sa este postat mesajul "1 Decembrie 2018: Marea Unire si inlaturarea sistemului criminal!".", este alt eveniment creat pe Facebook."Pe 1 Decembrie, romani din toata lumea vor fi la Alba Iulia pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, acolo unde inaintasii nostri au realizat cel mai mare deziderat al poporului roman. Acest eveniment unic in viata fiecarui om care a cantat vreodata "Desteapta-te Romane!" nu trebuie ratat. Vom pleca pe data de 30 noiembrie, seara, din Bucuresti cu autocarul, urmand sa ajungem pe data de 1 decembrie la Alba Iulia. Toata ziua o vom sarbatori incepand cu marsul unionistilor care va pornii de la Gara Feroviara, exact asa cum au facut-o si stramosii nostri acum 100 de ani", se arata in descrierea lui.La Alba Iulia, in minivacanta de 1 Decembrie, sunt asteptati peste 100.000 de vizitatori.