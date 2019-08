Jandarmeria infirma ca ar fi adus tunuri cu apa in Piata Victoriei

Ziare.

"Pana la acest moment nu au fost inregistrate incidente sau situatii care sa impuna niste masuri deosebite din partea tuturor fortelor Ministerului Afacerilor Interne care se ocupa cu gestionarea acestor manifestatii. Incepand cu ora 17:00 si in zona Piata Revolutiei avem dispozitiv, avem afective pentru asigurarea conditiilor normale de desfasurare a mitingului de protest urmat de un mars. Nu au fost incidente", a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, sambata dupa-amiaza.Georgian Enache a explicat si prezenta unor masini ale Jandarmerie pe strazile adiacente zonei Piata Victoriei."Organizatorul acestei manifestatii a anuntat un numar destul de mare de persoane. Este firesc si este normal ca sa avem efective suficiente, ca numar suficient pentru a putea gestiona tot ce inseamna masuri de ordine publica pe un perimetru destul de mare si cu un numar foarte mare de persoane. Asta nu inseamna ca acei oameni vor intra in dispozitiv efectiv sau ca dispozitivul nostru are rolul de a intimida pe cineva sau... Din contra, sunt masuri preventive care au fix acest scop si acela de a asigura protectia si siguranta tuturor", a explicat Enache.El a mai spus ca autospecialele care au tunuri cu apa nu au fost aduse in Piata Victoriei, ci sunt in cazarmi."Tot in mediul online a fost vehiculata aceasta informatie ca au fost aduse tunuri cu apa in Piata Victoriei. Nu sunt tunuri cu apa sau, ma rog, asa cum le spune lor, autospeciale pentru combaterea dezordinii publice, nu sunt in Piata Victoriei, sunt la sediul unitatilor, sunt in locuri unde stau in mod frecvent de cele mai multe ori. Deci ele nu sunt in misiune. In cazul in care... si nu-si doreste nimeni sa fie folosite aceste tunur,i va vom anunta din timp.Important e ca ele sunt in cazarmi, in unitati militare, acolo unde le este locul in mod normal", a mai afirmat purtatorul de cuvant al Jandarmeri