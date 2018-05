Jandarmeria Romana: Echipajul inarmat de la protest face parte dintr-o structura antiterorista

Ziare.

com

"Echipajul fotografiat face parte dintr-o structura antiterorista iar prezenta acestuia este obligatorie la manifestatiile publice. Este o masura preventiva luata in contextul evenimentelor petrecute in tari ale Uniunii Europene in care atacuri teroriste au vizat astfel de locuri aglomerate", precizeaza Jandarmeria Romana.Conform sursei citate, aceste echipaje sunt folosite pentru interventia antiterorista la obiectivele aflate in paza Jandarmeriei, la manifestatii publice (de protest, religioase, cultural artistice), la manifestatii sportive si chiar in zona statiilor de metrou."Asadar prezenta acestor jandarmi cu o dotare speciala, adaptata genului de misiune pe care il au, este un lucru firesc in contextul de ordine si siguranta publica international si arata preocuparea Jandarmeriei Romane pentru securitatea cetatenilor", subliniaza Jandarmeria Bucuresti.Sambata seara, Adrian Moraru, directorul IPP, a postat o imagine in care se vede ca jandarmii sunt inarmati cu pistoale-mitraliera Uzi."Inca o dovada ca la conducerea MAI sunt niste cretini: au trimis jandarmi inarmati cu Uzi!", a scris Moraru pe Facebook si a atasat si o imagine.