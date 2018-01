Jandarmeria se pregateste de mega-protestul de sambata. Ce mesaj are pentru participanti (Video)

Ziare.

Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor sa fie civilizati si sa respecte indicatiile fortelor de ordine."Jandarmeria Capitalei asigura fara discriminare protectia tuturor persoanelor care aleg sa-si exprime opiniile in mod pasnic. Sesizati imediat jandarmilor orice problema care ar putea afecta desfasurarea pasnica a manifestatiei. Jandarmeria este o institutie echidistanta, care asigura ordinea si siguranta publica, garant al drepturilor constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia le exercita pasnic", este mesajul postat pe Facebook de Jandarmeria Capitalei.Jandarmii recomanda, astfel, participantilor la proteste sa se manifeste pasnic si civilizat, sa isi supravegheze cu atentie copiii, sa se indeparteze de persoanele violente sau care instiga la violenta si sa respecte recomandarile fortelor de ordine.Un mesaj similiar este postat si pe pagina Jandarmeriei Romane. Mesajul video al acesteia este inregistrat in zona Parcului Izvor, cu Palatul Parlamentului pe fundal."#Participi la o adunare publica?Vrei sa fii in #siguranta?Iata ce #drepturi ai!Ai dreptul sa te manifesti numai pasnic si fara niciun fel de arme.Ai dreptul sa te manifesti fara a afecta folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun ori functionarea institutiilor publice sau private.#Siguranta_ta_ne_preocupa", este mesajul Jandarmeriei Romane.Vezi Lista oraselor si evenimentelor organizate pe Facebook