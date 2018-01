Jandarmul filmat cand lovea protestatarii sambata isi va continua activitatea in institutie pana la dovedirea vinovatiei

Ziare.

"Va asigur cain cazul jandarmului. Cel putin pana se demonstreaza vinovatia acestuia, el isi va continua activitatea", a declarat seful Jandarmeriei Romane luni seara, la TVR.El a confirmat indirect faptul ca jandarmul care a lovit protestatarii sambata este acelasi care l-a aparat pe Liviu Dragnea anul trecut, cand a fost la DNA, si a imbrancit jurnalistii, spunand ca atunci nu s-a impus cercetarea disciplinara pentru ca nu s-a constatat ca a facut ceva care contravine legii.Sebastian Cucos a precizat ca protestul de sambata seara a diferit de precedentele doar prin locatie, spatiul din Piata Universitatii fiind mai mic. De asemenea, seful Jandarmeriei a spus ca misiunea fortelor de ordine a fost un succes, in conditiile in care nicio persoana nu a fost ranita, ba chiar filtrele din pasajul de la Universitate dovedindu-se folositoare, pentru ca au fost gasite obiecte periculoase la unii protestatari."Misiunea de sambata nu a diferit cu nimic de celelalte, poate doar spatiul a diferit putin, pentru ca Piata Universitatii este mai mica. Oamenii nu au fost blocati la metrou, suprafata trotuarului de la fantani era plina, oamenii care ieseau de la metrou nu mai aveau loc, asa ca jandarmii au blocat iesirea de la cealalta si i-au redirectionat pe oameni in partea cealalta. In astfel de situatii, se minimalizeaza foarte mult efortul jandarmilor", a declarat Cucos, spunand, de asemenea, ca la astfel de manifestatii, existenta unui organizator ar fi usurat foarte multe gestionarea situatiei."Atat timp cat nu avem persoane ranite, cat oamenii care au fost acolo au avut situatia gestionata corect, in lipsa unui organizator,", a subliniat Cucos.