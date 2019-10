Jurnalistul german care a filmat in Teleorman documentarul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea" a castigat procesul cu Jandarmeria

Foto: Facebook/Paul-Arne Wagner

Protestul avusese loc pe 20 iunie si atunci in jur de 4.000 de oameni iesisera in Piata Victoriei dupa ce in Parlament fusesera aduse modificari Codului de Procedura Penala, prin votul celor de la PSD, ALDE si UDMR.Jandarmeria a sustinut atunci ca a actionat corect pe motiv ca Wagner nu a facut dovada in acte ca e jurnalist, ci avea asupra sa "doar un ecuson inscriptionat cu 'PRESS'". Paul-Arne Wagner este cel care a realizat un documentar despre Liviu Dragnea, in judetul Teleorman, intitulat "Aici nu-l avem decat pe Dragnea".Wagner se afla de 3 ani in Romania si este jurnalist independent, colaborator al mai multor publicatii intre care Suddeutsche Zeitung. El a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, victoria din instanta."Am castigat, definitiv. Asa a decis Tribunalul Bucuresti. Justitia mi-a dat dreptate in fata Jandarmeriei si in fata unui guvern autocrat si nerusinat. Mie si altor sute de oameni care in ultimii ani sunt victimele abuzurilor Jandarmeriei Romane, bratul armat al regimului mafiot PSD-Dragnea-ALDE-UDMR.Dar, pentru ca mie, si tuturor celorlalti cetateni ale caror drepturi au fost incalcate, sa ni se faca dreptate, multe lucruri trebuie inca sa se intample", isi incepe Wagner postarea pe Facebook.Acesta a atasat si o fotografie pe care spune ca Jandarmeria a folosit-o ca proba impotriva sa."Poza atasata este de la Jandarmerie. Pare o gluma, dar cu poza asta s-au aparat in instanta, spunand ca am strans de gat jandarmi si alte minciuni", continua jurnalistul.El are si un apel catre partidele de Opozitie, aratand ca legislatia este inca interpreteza de autoritati asa cum doresc."Suntem in pragul motiunii de cenzura, este posibil ca in cateva zile Guvernul PSD sa fie istorie. Insa, dragi politicieni din opozitie (PNL, USR), sunteti pregatiti pentru ceea ce va urma in continuare? V-ati scris cu totii programele pentru un guvern de tranzitie? Si sunteti pregatiti sa renuntati la arma impotriva poporului care este Jandarmeria Romana si la legea invechita si neconstitutionala a adunarilor publice (60/1991) si sa indreptati ceea ce este nedrept?Legea 60/1991 este acea lege cu care Jandarmeria a incercat, de cele mai multe ori fara succes, sa isi justifice abuzurile politice impotriva cetatenilor revoltati care au protestat, incercand sa isi exercite un drept fundamental.Legea 60 dateaza din 1991 si este mai veche decat Constitutia. Ca sa iti dai seama ca aceasta lege iliesciana este una neconstitutionala e suficient doar sa stii sa citesti - si sa lecturezi ambele texte. Constitutia este legea suprema, iar o lege care precede Constitutia, si este contrara spiritului ei, nu ar trebui sa existe.Mai mult, din momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Legea 60 a adunarilor publice ar fi trebuit urgent rescrisa, ea fiind in disonanta cu normele europene, permitand prin multele ei brese ca drepturile fundamentale ale cetatenilor sa fie calcate in picioare", arata jurnalistul.Acesta a repostat si imaginile din momentul in care a fost ridicat si ii indica si pe toti oficialii din Jandarmerie care au fost implicati si care nu au platit in niciun fel pentru abuzurile comise atunci, dar si in 10 august."Si ce se intampla cu angajatii acestor institutii slugarnice, care in obedienta lor merg pana acolo incat devin criminale? Ce se intampla cu jandarmul abuziv, care a gazat, batut, mintit si a incalcat lege si Constitutie si a vazut ca nu exista consecinte?Ce se intampla cu purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, mitomanul Georgian Enache, care a perorat fara frica sau rusine minciuni despre mine in spatiul public, dupa arestarea mea?Ce se intampla cu Maiorul Laurentiu Cazan, care a supervizat personal in-dubarea mea, a dat bice dubei in care ma aflam. Il recunoasteti usor pe maiorul Cazan in imagini, poarta camasa alba, asa cum a facut si pe 10 august, el si ceilalti superiori: Marius Militaru, Ionut Sindile, Catalin Paraschiv etc.In scara abuzurilor Jandarmeriei documentate de noi (Passport Productions), 20 iunie 2018 a fost un preludiu pentru 10 august si, in opinia noastra, a doua cea mai agresiva si nedreapta actiune. Si nu despre arestarea mea e vorba aici! In 20 iunie zeci de oameni au fost ridicati de pe strada, loviti, intr-o actiune care a aratat ca o rapire, pentru ca foarte multi dintre jandarmii, pe care i-am identificat apoi cu usurinta, erau de altfel in civil si imbranceau oameni de-a valma - culmea, unii care nici macar nu participau la adunarea publica, ci ieseau de la metrou sau traversau linistiti (vedeti cate ceva din toate acestea si in filmul de mai sus).Este o ofensa adusa fiecarui cetatean care a castigat in instanta impotriva Jandarmeriei (si e vorba despre sute de cazuri) faptul ca, in continuare, capii in camasi albe ai abuzurilor dovedite sunt inca in functii, la conducerea institutiei", arata cetateanul german.El spune ca pana cand aceste persoane nu vor fi sanctionate nu se poate astepta nimeni ca cetatenii sa-si recapete increderea in institutiile statului."Increderea cetateanului in statul roman nu poate fi reparata atat timp cat oamenii acestia raman cocotati in aceleasi fotolii. Pana cand ei nu vor fi dati afara si judecati pentru faptele lor nu se poate astepta nimeni sa revina increderea cetateanului in statul roman.Ma astept ca, atunci cand noul guvern isi va intra in drepturi, sa fie concediati de indata macar sefii Jandarmeriei, deja pusi sub acuzare in Dosarul 10 august".In continuarea mesajului pentru cei din Opozitie care sustin ca vor sa preia guvernarea, Wagner le transmite ca, pe langa "reparatiile materiale" pe care le vor avea de facut, au si "datorii morale" fata de cetateni."Pe langa 10 august si 20 iunie, crima de care Jandarmeria se face vinovata in acesti ani este suprimarea sistematica a liberei exprimari in Romania. Nici nu putem sti cati oameni ar fi protestat aici si, in consecinta, ce s-ar fi schimbat la guvernare, daca nu erau actiunile abuzive permanente ale Jandarmeriei, actiuni de intimidare, amendare, orchestrari intregi pe care le-am vazut si filmat deja de sute de ori.Noul guvern, oricare va fi acesta, va mosteni o Romanie plina de datorii si nici nu e vorba in primul rand despre bani. Noul guvern va avea de decontat datoriile morale ale regimului autoritar Dragnea.Cetateanul nu mai trebuie lasat sa se lupte singur ca sa indrepte ceea ce a fost profund nedrept. Aceste abuzuri trebuie sa fie prioritatea Guvernului, iar functionari si politicieni ai statului trebuie trasi la raspundere pentru complicitate cu crimele regimului Dragnea. Nu putem sa asteptam zeci de ani pana fiecare protestatar ale carui drepturi fundamentale au fost grav incalcate sa ceara despagubiri de la statul nedrept", arata jurnalistul german.El le aminteste tuturor celor care au suferit nedreptati la proteste ca ONG-ul Evolutie In Institutie ofera asistenta juridica in instanta. Pana acum au ajutat in peste 400 de cazuri: "In viitor aceasta sarcina nu trebuie sa fie doar in atributiile societatii civile si ale cetateanului, ci e firesc sa devina sarcina noului guvern".El este de parere ca Jandarmeria ar trebui desfiintata cu totul, considerand ca nu poate fi reformata si mereu va fi gata sa comita abuzuri impotriva cetatenilor daca Puterea o va cere."Dupa tot ce am vazut in ultimii aproape trei ani, sunt convins ca Jandarmeria Romana nu poate fi reformata. Faptul ca stapanul politic al Jandarmeriei se va schimba, mai devreme sau mai tarziu, speram cu unul competent, mai democratic, bine intentionat si mai cinstit, nu va face aceasta arma (care este si inexistenta de fapt in majoritatea tarilor civilizate) sa fie mai putin periculoasa.Un stat democratic nu are nevoie sa foloseasca armata impotriva propriului popor la adunari publice - si asta este Jandarmeria Romana, o parte a armatei cu multi sefi 'scoliti' in Afganistan sau Kosovo. Jandarmeria a fost si va ramane o arma gata sa fie folosita impotriva Poporului, indiferent pe mana cui ajunge. Eu as inclina foarte tare pentru scoaterea armei din joc.Si cand aceste arme folosite impotriva cetatenilor nu vor mai exista, si cand toti vinovatii vor fi fost trasi la raspundere, abia atunci am castigat definitiv acesta lupta", conchide Paul-Arne Wagner.El le multumeste tuturor celor care l-au sustinut si sau implicat ca "sederea in arest sa fie mai scurta".