La Dragnea acasa, s-a strigat impotriva PSD: "Kovesi, nu uita! Noi suntem de partea ta" (Video)

Ziare.

com

Pentru aceasta zona in care ani de-a randul Liviu Dragnea a fost un soi de semizeu este un act real de curaj sa-ti expui opiniile antiPSD in strada.Cu atat mai mult este de remarcat ca vreo 50 de oameni s-au strans in centrul orasului, protestand fata de PSD si scandand lozinci antiguvernamentale, arata Liber in Teleorman Oamenii au scandat: "PSD, ciuma rosie!" si "La puscarie. Cu hotii, la puscarie", dar au transmis si mesaje de sustinere pentru Laura Codruta Kovesi: "Kovesi, nu uita! Noi suntem de partea ta".Protestatarii au ajuns si in fata hotelului Turris, adus de multe ori in discutie de presa in diverse anchete care vizau afacerile familiei lui Liviu Dragnea si numit de sursa citata "simbolul puterii economice a familiei Dragnea".