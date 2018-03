Lant uman la Iasi pentru demisia lui Tudorel Toader: Un ministru care apara interesele coruptilor

Ziare.

In apelul la protest organziatorii trec in revista actiunile prin care Toader i-a convins ca nu are ce cauta in fruntea Justitiei."Un ministru care apara interesele coruptilor, care este sustinut de o alianta al carei unic scop este slabirea independentei justitiei si care nu are nicio problema ca in fruntea tarii se afla un condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si o persoana trimisa in judecata pentru marturie mincinoasa, un inalt demnitar care este dispus sa accepte orice 'comanda' pentru a-si pastra functia, care incropeste un raport oficial pe baza unor informatii nedovedite, rostogolite de persoane aflate in faza de cercetare, NU ARE CE CAUTA IN FRUNTEA MINISTERULUI JUSTITIEI!In plus, Tudorel Toader, in calitatea sa de rector al celei mai vechi Universitati din tara, reprezinta o sfidare la adresa mediului academic din oras si din tara.Va invitam sa participati sambata, 24 martie, la ora 16:00, la o actiune de protest: un lant uman in jurul celei mai importante cladiri a orasului, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Corpul A. Veniti cu totii sa aparam tocmai acest spatiu sacru al educarii copiilor orasului nostru, sa facem un scut impotriva imposturii, a servilismului si lipsei de profesionalism. Tudorel Toader, DEMISIA!", este apelul lansat pe pagina de Facebook a evenimentului Peste 300 de persoane si-au anuntat pe reteaua de socializare prezenta la eveniment, si alte peste 2.000 s-au aratat interesate sa participe.Evenimentul este promovat si pe pagina de Facebook "Iasiul nu tace", unde oamenii s-au organizat in ultimul an pentru a participa la proteste pro-justitie."Iasul are nevoie de tine! Haideti sambata la o hora cu strigaturi", e indemnul la protest de data aceasta. Si Rezistenta a distribuit informatia: "Iasul nu te vrea, Romania nu te vrea! Tudorel Toader, demisia!".