Liberalii protesteaza cu ligheane, in fata Primariei Capitalei: Firea minte de ingheata caloriferele! (Video)

Cu putin inainte de ora 12.00, liberalii s-au adunat vizavi de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) de pe Bulevardul Elisabeta si au inceput sa sufle in vuvuzele si sa agite pancarte cu mesaje anti-Firea."Firea atat stie, sa ne tina-n ghetarie!", "Firea minte de ingheata caloriferele", "Firea ma lasi rece", "Nu vrem balci, nici tevatura, doamna Firea, vrem caldura!" si "In democratie, nu mori de hipotermie" au fost doar cateva dintre mesajele pe care liberalii le-au afisat, la protest.Protestatarii au venit si cu un lighean din plastic pe care era inscriptionat "Firea Faliment" si pe care si l-au inmanat unul altuia, pe masura ce au luat cuvantul.Prezenta la evenimenta, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a apeciat ca pentru aceasta criza a termoficarii o considera vinovata pe Gabriela Firea."Stim ca multi dintre dumneavoastra (bucurestenii - n.red.) stati la aceasta ora in apartamente, fara caldura. Avem o singura explicatie pentru situatia in care va gasiti: Gabriela Firea si lipsa interesului ei pentru a face investitii", a spus ministrul Muncii.Violeta Alexandru a reamintit ca PMB a ratat deja doua termene limita pentru accesarea banilor europeni pentru reabilitarea a circa un sfert din reteaua de conducte de termoficare din Capitala. Iar acum este la un pas de a-l rata si pe al treilea (dupa cumv-a informat deja, PMB trebuie sa depuna pana la finele anului o cerere de finantare pentru a nu pierde 176 de milioane de euro nerambursabili pentru inclouire de conducte).Consilierul general Stelian Bujduvean (PNL) a sustinut ca administratia Firea ascunde avariile la reteaua de termoficare si incearca sa arunce vina pe ELCEN (care detine CET-urile si care este detinuta de Guvernul Romaniei)."Nu vom lasa ca aceasta administratie sa va tina in frig, in aceasta iarna!", a mai spus Bujduveanu.Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a luat cuvantul pentru a condamna faptul ca RADET nu mai afiseaza, pe site-ul propriu, informatiile cu privire la pierderi."Pierdem 2.000 de tone de apa pe ora. Intr-o saptamana, pierdem cata apa ar incapea intr-un sir de cisterne de la Bucuresti la Viena.Banii nostri se duc in pamant. Apa se duce in pamant si afecteaza stabilitatea solului si a cladirilor. Partea edilitate, cladiri de patrimoniu, sunt afectate. Aceste pierderi de apa au inceput sa creasca exponential", a mai spus Ciprian Ciucu.Acesta a subliniat faptul ca iarna este abia la inceput si ca probleme s-ar putea amplifica semnificativ, in perioada imediat urmatoare."Voi publica astazi toate informatiile privind modul in care la Termoenergetica, in loc sa bage banii in infrastructura, si-au cumparat masini de lux. Voi face publice informatiile!Nu mai irositi banii bucurestenilor si apucati-va de treaba. Sau daca nu puteti, plecati acasa si lasati-ne pe noi, ca stim ce e de facut!", a mai spus Ciprian Ciucu.Reamintim ca joi, pe 28 noiembrie, in Capitala s -au inregistrat avarii la 4 magistrale de termoficare . Pentru reparatii, RADET a fost nevoita sa sisteze furnizarea agentului termic - pentru o perioada de 12 pana la 24 de ore - pentru aproape 400 de blocuri din zonele Aviatiei, Apusului, Grozavesti si Fundeni. De asemenea li s-a intrerupt furnizarea de apa calda si caldura celor 3 spitale de pe platforma Fundeni.Uterior, intre RADET si Ministerul Sanatatii a inceput un duel al declaratiilor pe tema modului in care a fost gestionata situatie.