Lider PSD, ironii la adresa actorilor care au protestat fata de OUG 7: Sunt aproape deloc convins ca stiau ordonanta

"Sunt aproape deloc convins ca actorii, evident, personalitati artistice, unele de marca, stiau foarte bine ordonanta impotriva careia protestau si ca acea ordonanta cuprindea prevederi care ii afecta direct. Haideti sa fim seriosi un pic totusi in tara asta", a afirmat Buzatu.Dumitru Buzatu a comentat, la RFI, protestele de duminica seara din mai multe orase ale tarii pe tema OUG 7."E un drept al oamenilor sa protesteze impotriva a ceea ce cred de cuviinta. Trebuie sa remarcam totusi ca au ramas acasa cateva milioane de oameni si e posibil ca acele milioane de oameni sau cel putin o parte din acele milioane de oameni sa aprecieze acest cadru legislativ (...)Magistratii, dincolo de litera legii, sunt si ei oameni, sunt si de dreapta si de stanga, oameni care nu au nicio conduita politica, niciun vector politic care sa-i orienteze. Unii dintre dansii au niste interese extrem de puternice ca ceea ce a fost construit pe vremea domnului Basescu sa nu se strice si ca acele lucruri, sistemul, asa-zisul sistem sa functioneze in continuare", a spus el.Buzatu considera ca actorii care au protestat pe tema OUG 7 nu cunosc prevederile documentului."Probabil ca a fost vointa actorilor de acolo, nu cred ca i-a scos cineva sa protesteze. Sunt aproape deloc convins ca actorii, evident, personalitati artistice, unele de marca, stiau foarte bine ordonanta impotriva careia protestau si ca acea ordonanta cuprindea prevederi care ii afecta direct. Haideti sa fim seriosi un pic totusi in tara asta", a afirmat Buzatu.Intrebat de unde stie ca acestia nu cunosc continutul ordonantei, Buzatu a spus: "M-am aplecat cu foarte-foarte mare atentie asupra acestei Ordonante si am vazut ca e destul de complexa, adica trebuie ceva timp, cultura juridica, as zice chiar si indrumare in cazul unui om care nu se ocupa cu lucrurile astea, ca sa pricepi toate aspectele respective.Eu nu cred ca actorii au facut treaba aceasta intr-un mod constient sau poate chiar pe baza unui curs. Totusi, n-ar fi bine ca inainte de a face anumite lucruri, sa vedem despre ce este vorba?".El a mai spus ca stie "toate stereotipiile acestea care sunt utilizate pentru a mentine flacara protestului"."Stim de asemenea foarte bine ca impotriva principiilor e greu sa protestezi. (...) In fine, pentru principiile respective, pentru... de acord. Dar ideea de principiu, ca lucru prim care e asezat la baza lumii acesteia nu cred ca era chiar o idee care se afla in toate mintile care protestau in evenimentele care s-au succedat", a declarat Buzatu.