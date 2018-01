LIVE Mega-protest in toata tara: Presa din Occident e cu ochii pe Romania (Foto & Video)

LIVE

Ziare.

com

Legile Justitiei, modificarile din domeniul fiscal, precum si "situatia generala grava din toate celelalte domenii (sanatate, educatie, economie, infrastructura, cultura, ecologie) " sunt motivele care i-au facut pe oameni sa iasa in strada, se arata pe pagina de Facebook "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre" Sambata dimineata, 20 de mii de persoane anuntasera ca vor participa la evenimentul din Bucuresti, iar alte 52 de mii erau interesate. Citeste si cum se anunta vremea sambata in Bucuresti si in toata tara - si detalii despre vremea in Capitala - La protest indeamna si filosoful Mihai Sora."Buna dimineata.Astazi, toate drumurile duc la Piata Universitatii. (...)Dragi copii, a iesit Soarele. Sus inimile!", a scris pe Facebook Mihai Sora Quotidien La Liberte , publicatie de limba franceza din Elvetia, scrie de asemenea despre protestele de la Bucuresti: "In vreme ce instabilitatea politica se aprofundeaza, regimul de la Bucuresti e din ce in ce mai contestat". Irish Times scrie ca "Romanii se pregatesc sa protesteze fata de reforme, in timp ce instabilitatea continua", adaugand ca partidul de guvernament este acuzat de subminarea luptei impotriva coruptiei si de slabirea statului de drept.- Euronews transmite live, pe Facebook, de la Bucuresti:- Siegfried Muresan a postat o poza pe Facebook, anuntand ca este in drum spre Bucuresti:- Pentru astazi se anunta vreme stabila in Bucuresti, cu temperaturi pozitive inclusiv seara. e-Bihoreanul scrie ca zeci de persoane din Oradea au plecat sambata dimineata, la ora 6:00, catre Bucuresti.- Sunt romani care vin special din strainatate pentru a participa la protest. Iata-l pe acesta, de exemplu:- Presa externa scrie despre protestele ce au loc sambata in Romania. "Romania se pregateste pentru proteste uriase din cauza 'marelui pas in spate' in ce priveste statul de drept", scrie The Guardian - Pe drumurile din tara, oamenii se indreapta catre Bucuresti. Iata protestatari venind din Timisoara si din Bacau:- Printre cei care si-au anuntat prezenta la protest se numara si numerosi membri USR, printre care si deputatul Cristian Seidler.- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan si-a anuntat participarea la protestul de la Bucuresti, pe pagina sa de Facebook "Protestele de maine sunt impotriva modificarilor legilor justitiei si impotriva guvernarii PSD. Vi se pare ca aceste pericole au trecut? Nu, dimpotriva! Trebuie iesit la protest! Cand pericolele sunt mai mari, noi trebuie sa fim mai puternici!"Sambata dimineata, a postat un nou mesaj: "Ajunge! Luati-va caciula, manusile, fularul si iesiti in Piata Universitatii!".- Iata si mesajul actorului Marius Manole, intr-un interviu pentru Rezistenta Tv - Clujenii care au pornit pe jos spre Bucuresti pentru marele protest au intrat in Capitala, dupa ce vineri seara au ajuns la Otopeni - Oamenii au inceput deja sa se deplaseze catre Bucuresti sau sa iasa in strada in alte orase ale tarii. Iata mai jos mai multe clipuri postate pe Facebook:********************"Invita-ti prietenii sa iesim impreuna! Impreuna schimbam aceasta tara! (...) Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga tara sa se alature protestelor din Bucuresti. Nu este nevoie sa iesim de multe ori in strada. Este nevoie sa iesim multi, o data. Propunem un mars Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA) ", este unul dintre mesajele de pe pagina de pe Facebook a evenimentului principal.