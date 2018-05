LIVE Mega-protest motorizat pentru autostrazi in Moldova. Politia le-a blocat accesul in Piata Victoriei

In ce stadiu sunt autostrazile Moldovei

Initiativa acestei manifestatii de proportii apartine unor asociatii civice care sustine ca, prin aceasta forma extrema de protest, vor sa dea un ultimatum Guvernului, care n-a ridicat un deget pentru a construi macar o palma de autostrada in Moldova si pentru a scoate din izolarea rutiera si economica aceasta regiune istorica.Protestatarii aveau in plan sa se opreasca cu masinile in Piata Victoriei insa Politia si Jandarmeria nu ii lasa.De altfel, potrivit informatiilor obtinute de Ziare.com de la organizatori, acestia au fost informati inca de vineri de catre reprezentantii Primariei Capitalei despre o schimbare de plan.Mai concret, au fost anuntati ca, in fapt, nu au voie sa stationeze in fata cladirii Guvernului , asa cum si-au propus initial. Motivul? In Piata Victoriei ar fi un alt eveniment in intervalul orar respectiv.- Manifestantii incearca sa negocieze cu jandarmii. Spun ca vor doar sa tranziteze Piata Victoriei cu masinile, nu sa stationeze. Nu au insa sorti de izbanda, oamenii legii nu cedeaza.- "Parca suntem o carpa de sters pe jos, ei ne calca in picioare. Ne dorim autostrazi, ne dorim sa traim civilizat, sa iesim din saracie", a declarat un alt protestatar.- Este un zgomot infernal pe bulevardul Kisselef, oamenii claxoneaza fara incetare.- "Moldova vrea acasa, jandarmii nu ne lasa", "Vrem autostrada nu pnali pe strada" si "rusine, rusine", striga protestatarii care incearca sa convinga oamenii legii sa ii lase sa intre cu masinile in Piata Victoriei.- "Nu avem caziere, suntem oameni cinstiti, condusi de hoti", a declarat unul dintre protestatari.- Oamenii sunt nemultumiti ca Politia si Jandarmeria nu ii lasa sa inainteze. Striga "Vrem autostrada" si claxoneaza, transmite corespondentul Ziare.com- Protestatarii sunt pe Bulevardul Kisselef, iar jandarmii nu ii lasa sa inainteze cu masinile.****************Soferii care participa la protestul organizat de asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Moldova vrea autostrada" au plecat, sambata dimineata, la drum din Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Suceava, Botosani, Galati si Braila, Hargita si Mures."Ne vom intalni cu totii la Tisita, unde estimam ca vor fi circa 1.000 soferi, cu autovehicule diverse, de la tiruri si autocare, la masini mici si motociclete. De la Tisita, urmeaza sa plecam spre Capitala. Cel mai probabil, in Piata Victoriei vom ajunge peste 500 de masini.Stiu ca vom aglomera, dar e singura cale care ne-a ramas pentru a atrage atentia asupra acestei probleme care afecteaza nu doar Moldova, ci intreaga economie romaneasca.Noi estimam ca vom fi in Piata Victoriei la orele 17:00 - 18:00. Ora exacta va depinde, insa, de modul in care vom putea trece podul de la Maracineni. In plus, viteza de deplsare va fi data de masinele cu girofar care vor merge in fata si in spatele coloanei. Avem asistenta Politiei si vom imparti fiecarui participant regulamentul de participare la protest, ca sa ne asiguram ca toate lumea stie ce are de facut si se comporta civilizat", a declarat vineri pentru Ziare.com Ionel Apostol, unul dintre organizatorii protestului.Acesta a anuntat ca manifestantii cer Guvernului sa ia masuri urgente pentru constructia a doua autostrazi care sa lege Modova de restul Romaniei. Prima dintre cele care ar trebui realizate ar fi A8, intre Iasi si Targu Mures. Desi ar fi trebuit sa fie gata inca de acum 11 ani, aceasta sosea se afla inca in stadiul de proiect.Tot ce a reusit statul sa faca, in mai bine de un deceniu, dupa nenumarate amanari, a fost sa realizeze un studiu de fezabilitate pentru unul dintre cele trei sectorare in care a fost impartita autostrada.Din pacate, ulterior, s-a demonstrat ca si respectivul studiu pentru sectorul Targu Mures-Sovata - Ditrau trebuia revizuit. Iar asta nu s-a mai intamplat, in conditiile in care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reziliat, in acest an, contractul cu societatea care trebuia sa se ocupe de revizuire.Cu alte cuvinte, constructia autostrazii este, la acest moment, doar un deziderat.Lucrurile nu stau mai bine nici in cazul autostrazii A7 (Buzau-Suceava), care se afla tot in stadiul de proiect. Si aceasta sosea ar fi putut fi astazi aproape gata daca statul n-ar fi amanat deja de 16 ori in 5 ani realizarea unor studii de fezabilitate ale sectoarelor de drum, sustin asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Moldova vrea autostrada".