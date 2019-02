LIVE Politistii si angajatii din penitenciare au iesit in strada: Acesti guvernati ne abuzeaza si la Bruxelles se victimizeaza (Foto&Video)

LIVE TEXT

Totodata, vineri dimineata vor merge in fata Parlamentului. Actiunile se suprapun cu Reuniunea Informala a Consiliului JAI (Justitie si Afaceri Interne), la nivel de ministri, care are loc la Bucuresti pe 7 si 8 februarie 2019.Liderii sindicatelor vor incerca sa stea de vorba si cu oficialii europeni. Ei transmit ca, in cazul in care guvernantii nu vor raspunde pozitiv solicitarilor, actiunile de protest vor continua pe termen nelimitat.- Presedintele sindicatelor lucratorilor din penitenciare, Sorin Dumitrascu, a repetat de mai multe ori ca Toader castiga lunar 57.000 de lei, declaratie care i-a facut pe protestatari sa huiduie, transmite- Protestatarii i-au huiduit pe Viorica Dancila, Tudorel Toader, Olguta Vasilescu si Tudorel Toader.- Politistii au cerut minute in sir demisia ministrului Afacerilor Interne: "Demisia! Demisia!"- "Am vrut sa ne facem simtita prezenta, sa transmitem mesajul corect, sa inteleaga cei din UE ca acesti guvernati ne abuzeaza si la Bruxelles se victimizeaza. Sa inteleaga ca acesti guvernanti nu au o solutie corecta in ceea ce priveste apararea, siguranta si ordinea publica, sa inteleaga ca toate aceste actiuni ale Guvernului Dancila pun in pericol siguranta cetateanului", a declarat Dumitru Coarna.- Seful sindicatului agentilor de politie, Dumitru Coarna, a tinut un discurs in care le-a criticat pe Carmen Dan si pe Viorica Dancila. El a explicat ca s-a ajuns in situatia ca bugetul sa fie facut de un condamnat la 8 ani de inchisoare, facand trimitere la Darius Valcov, informeaza"Am facut demersuri la Avocatul Poporului, eu il numesc Avocatul Impotriva Poporului. Avem capacitatea sa le transmitem un mesaj: Nu mai furati! Ne-am saturat sa le vedem vilele luxoase si drumurile ciuruite", a declarat Coarna.- Sunt aproximativ 600 de politisti sau angajati din penitenciare care scandeaza impotriva masurilor luate de Guvern si de Parlament in privinta salarizarilor.- "Ne-a scos in strada in primul rand lipsa de seriozitate a Guvernului Romaniei, faptul ca de ani de zile ignora revendicarile noastre legat de imbunatatirea conditiilor de lucru, suntem discriminati la salarizare, o alta problema e legata de faptul ca pensiile militare au scazut. Cerem ca guvernul sa aplice legea asa cum a fost aprobata de Parlament. De cand este Guvernul Dancila nu mai avem cu cine dialoga, pentru ca dialogul a fost oprit total.Sunt luni bune de cand Tudorel Toader nu mai discuta, nici macar nu mai mimeaza dialogul, practic de-a lungul vremii am transmis liste intregi cu probleme si solutii si am cerut implicarea acestuia. Ministrul Justitiei in loc sa reformeze sistemul penitenciar, face tot ce poate ca sa il submineze.Motivele sunt legate dupa cum stiti de perocuparea aceasta intensa pentru amnistie, gratiere si tot felul de beneficii acordate infractorilor", a declarat pentru Epoch Times Romania Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.- Aproximativ 150 de persoane, membri in sindicatele agentilor de politie si a lucratorilor din penitenciare, dar si militari rezervisti, s-au strans in fata Ministerului Afacerilor Interne.Acestia scandeaza: "Hotii!", "Demisia!", "Justitie, nu coruptie!", "Pe noi ne furati, pe hoti ii liberati!" sau "Rusine, rusine sa va fie!".*****************************Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a explicat pentru Ziare.com de ce sindicalistii picheteaza sediile Parlamentului, al Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Interne."In primul rand, vrem conditii mai bune si dotari la nivelul anului in care traim. Pentru ca inca mai lucram cu dotari din anii '70. Cerem standarde pentru conditiile de lucru, aplicabile pentru mediul penitenciar, si un plan de investitii care sa elimine conditiile improprii de lucru. Daca se poate pentru detinuti, trebuie sa se poata si pentru personalul din penitenciar", explica Dumitrascu.O alta solicitare vizeaza salarizarea. Teoretic, lucratorii din penitenciare sunt remunerati in baza Legii salarizarii, votata in Parlament si care este in vigoare."Dupa ce Legea asta a fost votata, pentru noi, lucratorii din penitenciare, a tot fost inghetata. Adica in ultimii ani, noi nu am primit nicio majorare. Ce s-a intamplat a fost ca la fiecare sfarsit de an s-a dat cate o ordonanta de urgenta, iar salariile noastre au fost inghetate", acuza liderul sindical.O alta problema este cea a reducerii pensiilor persoanelor care lucreaza in sistemul de aparare si ordine publica cu aproximativ 30%. Aceasta masura s-a facut in septembrie 2017, tot printr-o ordonanta de urgenta.