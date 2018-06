LIVE Protest in fata Guvernului: In democratie, hotii stau la puscarie! (Video)

LIVE TEXT

Oamenii s-au asezat pe carosabil, blocand partial traficul in Piata Victoriei. In scurt timp, insa, jandarmii au intervenit in forta si au inceput sa-i impinga pe oameni cu gardurile in centrul Pietei, ca sa elibereze soseaua.Protestatarii nu s-au conformat asa ca tensiunea este in crestere in fata Guvernului. In jumatate de ora au existat numeroase imbranceli intre jandarmi si protestatari iar Cristian Dide a fost din nou dus la duba dupa ce a inceput sa citeasca la megafon din lege drepturile pe care le au cetatenii.- In Piata Victoriei au venit si parlamentari ai Opozitiei. Deputatul USR Cristian Ghinea isi manifesta acum in strada nemultumirea fata de actiunile Puterii, dupa ce luni, in Parlament, frustrarea l-a ajuns si le-a aratat celor de la PSD si ALDE degetul mijlociu.- "Iesiti din casa daca va pasa" e mesajul Pietei Victoriei pentru romani. Oamenii veniti in fata Guvernului discuta despre modificarile aduse Codului de Procedura Penala si efectele extrem de grave pe care le vor avea asupra fiecarui cetatean.- Proteste similare au loc si in Iasi, Sibiu, Brasov, Galati si Cluj.- Efective masive ale Jandarmeriei au ajuns in Piata, iar jandarmii sunt echipati de interventie. Momentan insa stau pe margine.- Jandarmii se retrasesera in aplauzele multimii, insa in cateva minute au revenit in numar mai mare incercand sa-i impinga de pe carosabil. Au fost primiti cu huiduieli.- "Jos comunistii" rasuna in Piata Victoriei. Si seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit azi de comunism, spunand ca protestatarii si parlamentarii USR au un comportament fascist, totalitarist, comunist.- In Piata Victoriei s-au strans in jur de 1.000 de persoane. Oamenii striga "Libertate" in timp ce jandarmii continua sa vina in numar mare.- In timp ce in fata Guvernului oamenii erau imbranciti de jandarmi, in cladirea Guvernului ministrul de Finante Eugen Teodorovici vorbea despre imprumuturile pe care le face Guvernul anul acesta.- Cristian Dide a fost din nou ridicat de jandarmi. Multimea huiduie.- Jandarmii continua sa-i impinga pe oameni in centrul Pietei. Cristian Dide, cunoscut ca cel care proiecteaza #Rezist pe cladiri si care are multe procese cu politia si jandarmeria, citeste din lege la megafon pentru a arata ca jandarmii comit acum un abuz."Rusine, rusine, rusine sa va fie!" si "Jandarmeria, apara hotia!", striga oamenii si cer in cor "fara violenta!".- "Dragnea, condamnare cu executare!", "Penalul", striga multimea din Piata Victoriei. Oamenii fac referire la sentinta in prima instanta ce urmeaza sa fie anuntata maine de Inalta Curte in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.- Oamenii continua sa se alature protestului din Piata Victoriei. Numarul lor este asteptat sa creasca, avand in vedere ca oamenii abia au iesit de la serviciu.- Jandarmii au intervenit in forta si ii imping pe oameni in centrul Pietei Victoriei pentru a elibera carosabilul. Fortele de ordine nu au mai discutat cu protestatarii, desi printre jandarmi erau si negociatorii."Aparati poporul, nu infractorul", striga oamenii catre jandarmi!- Traficul este partial blocat in Piata Victoriei, dupa ce protestatarii s-au asezat pe o banda a soselei.- In jur de 400-500 de oameni sunt acum in fata Guvernului si striga "Hotii, hotii!".