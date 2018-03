Protest #Rezist la Congresul PSD. Dispozitive uriase de jandarmi, amenzi si acuzatii de abuz: PCR traieste! (Foto & Video)

LIVE TEXT

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Video: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Video: Ziare.com

Ce si-a propus Coruptia Ucide

" Bonus pentru Dragnea - OLAF de plus ca sa-i reamintim de ancheta pe care Oficiul European de Lupta Antifrauda a inceput-o si un morcov pentru emotiile prin care trece;

- OLAF de plus ca sa-i reamintim de ancheta pe care Oficiul European de Lupta Antifrauda a inceput-o si un morcov pentru emotiile prin care trece; Bonus pentru Tudorel Toader - ne-am gandit sa-i aducem o cutie de rahat pentru tot ce a spus despre Laura Codruta Kovesi si pentru incercarile de a-i scapa pe infractori de inchisoare;

- ne-am gandit sa-i aducem o cutie de rahat pentru tot ce a spus despre Laura Codruta Kovesi si pentru incercarile de a-i scapa pe infractori de inchisoare; Bonus pentru Tariceanu - o suzeta pentru toate minciunile spuse in spatiul public", se mentioneaza pe pagina de Facebook.

Ziare.

com

Astfel, Sala Palatului a fost inconjurata de efective uriase de jandarmi. Mai multi protestatari au fost ridicati si dusi la sectie cu dubele, in timp ce scandau "Romania, stat politienesc" si "Jandarmeria apara hotia". Cei de la Coruptia Ucide spun ca au fost date cel putin 5 amenzi iar unii protestari acuza ca au fost loviti de jandarmi.- Mai multi protestatari care au fost dusi la sectie acuza jandarmii ca i-au lovit si i-au injurat. Ziare.com a incercat sa obtina un punct de vedere de la purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache, insa pana la aceasta ora nu am primit un raspuns. Vom reveni de indata ce il vom obtine.- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei nu a comentat acuzatiile de lovire, neexistand pana la aceasta ora plangeri in acest sens. Georgian Enache ne-a declarat ca au fost date amenzi de 7.100 de lei si bilantul este inca provizoriu, existand posibilitatea ca si alte dintre persoanele legitimate sa fie sanctionate.- Unul dintre protestatarii amendati azi a postat pe FB hartia care dovedeste ca a fost obligat sa achite 300 de lei pentru ca a tulburat linistea publica.- Iata si o filmare in care se vede ca protestatarii sunt amendati.- Coruptia ucide anunta pe pagina de Facebook ca "cel putin 5 persoane au fost amendate abuziv, prin intermediul organului represiv numit Jandarmeria Romana"."PCR traieste, are alt nume, iar astazi si-a ales presedinte pe viata. Pe Ceausescu 2, Liviu Dragnea. Din fericire speram ca in maxim 6 luni de zile Ceausescu 2 o sa ajunga in puscarie, iar dictatura o sa dispara. Suntem In 2018, o tara democrata, parte din Uniunea Europeana si NATO. Nu mai merge strategia din comunism, iar desi Dragnea se viseaza Erdogan, faptul ca suntem in UE nu o sa ii permita sa faca acest lucru", scriu cei de la Coruptia ucide.- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor din cadrul Congresului PSD, senatorul Claudiu Manda, a declarat sambata, referitor la protestatarii din fata Salii Palatului, ca si in Germania au fost alegeri "intr-o sala legala, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa"."Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze, dar intr-un cadru legal", a adaugat Manda.- Scriitorul Mircea Cartarescu rezuma in cateva cuvinte ziua de sambata: "Reset la o natiune intreaga. Inapoi la regimul comunist, la congresele de la Sala Palatului si la clanul Ceausescu. In inca o tara europeana suna stingere".- Protestatarii continua sa scandeze in strada, in timp ce in sala Gabriela Firea o lauda pe Viorica Dancila in aplauzele colegilor, iar delegatii voteaza inainte ca toti candidatii sa isi prezinte punctele de vedere de la tribuna congresului.- Realitatea Tv anunta ca oricine ar dori sa se alature protestului nu mai poate sa o faca pentru ca jandarmii au restrictionat orice acces in perimetrul Salii Palatului.- In continuare sunt sute de oameni in fata Salii Palatului, ce continua sa scandeze "hotii", "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta", "condamnat penal, mars la tribunal", "PSD, ciuma rosie", "justitie, nu coruptie" sau "Liviu Dragnea ai ajuns tradatorul neamului".- La ora 15:00 s-a reluat circulatia pe strada din fata Salii Palatului, insa o buna parte dintr-o banda este ocupata de zece dube ale Jandarmeriei, potrivit- Numarul jandarmilor de la Sala Palatului este impresionant. Sunt aproape la fel de multi ca protestatarii si au format cordoane intre acestia si sustinatorii PSD aflati langa cladire.- La insistentele jandarmilor care au adus si o duba langa manifestanti, Rares Bogdan a anuntat ca va fi oprita statia de amplificare, care facea un zgomot asurzitor, transmite- Un jandarm face apel la liniste de la megafon: "Stimati cetateni, va rugam sa nu mai tulburati linistea publica!".- Din Sala Palatului a iesit afara o multime de social-democrati dupa discursul lui Liviu Dragnea. Acum vorbeste premierul Viorica Dancila.Alti social-democrati s-au adunat ciorchine la balcoane ca sa vada protestatarii. Inauntru zice unul: "Astia vor sa ne provoace!", transmite- Politia a oprit circulatia in fata Salii Palatului.- Cativa membri ai Tineretului National Liberal au mers, la Sala Palatului, la Congresul PSD cu valize gata pregatite pentru Viorica Dancila, Florin Iordache, Codrin Stefanescu, Carmen Dan, Liviu Pop, Lia Olguta Vasilescu sau Calin Popescu Tariceanu si le-au transmis un mesaj foarte simplu:"In loc sa ne plece tinerii din tara, mai bine sa plecati voi!".- Protestatarii au adus o statie de amplificare si transmit foarte tare. La microfon au fost pe rand Oreste Teodorescu si Malin Bot.- Manifestantii striga "Jos cenzura!" si "Demisia!".- Realizatorul TV Rares Bogdan se plimba printre ei, ii imbratiseaza si ii intervieveaza.- In timp ce protestatarii #Rezist sunt animati si se inmultesc, sustinatorii PSD s-au cam plictisit, transmite. Asa ca s-au asezat pe scarile Salii Palatului, cu spatele la marele ecran pe care cuvanteaza Liviu Dragnea de zeci de minute, fara incetare.- Iata cum arata de la balconul Salii Palatului protestul antiPSD:- Sunt intre 200 si 300 de protestatari acum in fata Salii Palatului, care scandeaza "Voi nu munciti, voi ne jefuiti!".- Protestatarii bat la tobe, iar altii sufla in vuvuzele. Cateva persoane au venit cu produse alimentare: eugenii, morcovi, pungi cu faina si sticle de ulei.- Protestatarii striga "Elicopterul!", cu referire la fuga lui Ceausescu din decembrie 1989.- "Persoanele conduse la sectia de politie au fost sanctionate astfel:O persoana - cu amenda in valoare de 800 de lei, pentru tulburarea ordinii publice, doua persoane, cu 3.000 de lei fiecare, pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu", transmite Jandarmeria intr-un comunicat remis Ziare.com.- Iata un alt mesaj de la protestul dedicat Congresului PSD, unde s-au adunat peste 100 de persoane:- PNL comenteaza incidentul de la protestul de azi:- La Sibiu are loc clasicul flashmob de amiaza la sediul local al PSD.- Din cand in cand, cate un social-democrat deschide larg usa de la un balcon, sa iasa sa fumeze. Atunci sunetul plin al protestului inunda holul Congresului PSD, transmite"Si daca mergem la ei?", intreaba unul cu naduf si inchide usa. Chiar si asa, inca se aude din strada cate un "Jos PSD!".- Protestatarii striga "Demisia!". Scandarile lor se aud de pe holurile Salii Palatului.- Marian Oprisan a declarat ca autoritatile ar trebui sa ia masurile necesare impotriva protestatarilor din fata Salii Palatului si le-a transmis acestora "sa aiba rabdarea necesara ca PSD sa-si termine mandatul, iar in 2020 romanii vor avea o viata mai buna".De asemenea, fostul presedinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca cele cateva zeci de oameni care isi exprima nemultumirile in fata Salii Palatului ar fi trebuit sa protesteze la Guvern sau la Parlament, in conditiile in care "un congres este un motiv de bucurie".- Cei trei protestatari ridicati de jandarmi relateaza ce li s-a intamplat:- Unul dintre protestatarii saltati de jandarmi a postat o fotografie si un mesaj pe Facebook de la sectia de politie unde a fost dus: "Nu scapati. Abuzurile Jandarmeriei Romane vor fi pedepsite.Ne vedem La Congresul Coruptilor. Ne intoarcem imediat! Hai si tu!".- Protestatarii scandeaza: "Ceausescu n-a murit, este Dragnea travestit!"- Cateva sute de membri PSD sunt inca in fata Salii Palatului, in grupuri. Organizatorii au pornit un ecran in care se transmit imagini de la congres.- Numarul protestatarilor a crescut la aproximativ 60-70 de persoane. Jandarmeria a facut un cordon in fata lor. "Incepe congresul lui Ali Baba si cei 40 de hoti!", "Justitie, nu coruptie!", "Codrine, fa ceva, scapa-ne de el!", "Intrati toti in Sala Palatului sa va ridice DNA mai repede!", "PSD, ciuma rosie!", "Dragnea nu uita, te-asteapta Brazilia!", "Nu scapati!", sunt mesajele scandate, potrivitAntena 3 transmite ca o masina a Jandarmeriei e pregatita sa intervina cu tunuri de apa.- "Codrinele, fa ceva! Scapa-ne de el!", a strigat o persoana in fata Salii Palatului.- In fata protestatarilor care au transmis aceste mesaje s-a format un cordon lung de jandarmi, conform- Protestatarii de la Sala Palatului au transmis mai multe mesaje "Daca alegeti mafia, pierde Romania", "Diaspora va vede!", "Mafiotilor!" si "Nu vrem sa fim condusi de hoti", transmite- Protestatarii din fata Salii Palatului au adus eugenii si galeti cu pomeni electorale, transmite- Jandarmeria a transmis un punct de vedere referitor la incidentul de la protestul de la Sala Palatului."Pentru a clarifica anumite aspecte privind prezenta Jandarmeriei si masurile de ordine din zona Salii Palatului, va informez ca in baza Protocolului privind organizarea si desfasurarea adunarii publice din data de 10 martie nr. 865/6/07.03.2018 aprobat de PMB, Jandarmeria are obligatia, conform legii, sa asigure masurile de ordine si siguranta publica", este pozitia transmisa de Jandarmerie, citata de News.ro."In legatura cu incidentul de la sala palatului va informam ca 3 persoane au fost conduse la sectia de politie pentru tulburarea ordinii si linistii publice pentru luarea masurilor legale, revenim cu detalii", precizeaza Jandarmeria.- Aproximativ 20 de persoane protesteaza in fata Salii Palatului. Ei striga catre membrii PSD care asteapta sa intre la congres: "V-au adus aici ca o turma de oi!", "Dragnea se foloseste de voi", "Isi vor bate joc de voi, va vor arunca la gunoi!", "Comunistilor!", "Hotilor!" sau "Din respect pentru copiii vostri plecati de acolo!", transmite- Jandarmii i-au ridicat si dus in duba pe trei protestatari prezenti in fata Salii Palatului. Este vorba despre Angi Serban, Alexandru Socol si Florin Badita, transmite"In data de 10 Martie, vom avea ocazia sa-i privim in ochi pe cei care ne-au mintit de aproape 3 decenii si care mai bine de un an de zile incearca sa salveze membrii partidului de inchisoare, decapitand Justitia", scriu organizatorii pe pagina de Facebook Organizatorii protestului anunta- De la 10 jumatate o actiune de tip "#VaVedem" in care cei care participa ii vor astepta la intrarea in Sala Palatului pe membrii PSD;- Apoi, pana la terminarea congresului, manifestantii vor fluiera si huidui.Cei care vor sa participe sunt rugati sa aduca galeti pline de alimente de baza (lapte, oua, ulei, faina, malai, rosii, paine, carne, etc.), care vor trece printr-o nou scumpire.Organizatorii mentioneaza ca produsele vor fi ulterior donate unor nevoiasi."Astfel le vom atrage atentia ca nivelul de trai din Romania este din ce in ce mai scazut, ca sunt incompetenti si ca tot noi, cetatenii de rand, ne-am saturat sa fim furati si ca suntem satui sa ne risipeasca banii. Salariile nu au fost marite dupa modificarile codului fiscal. Coruptia si inflatia din Romania au ajuns la cote istorice, la fel si cursul valutar (valoarea unui euro se apropie de 4.7 lei) ", se arata pe reteaua sociala.Organizatorii mai atrag atentia ca, probabil, "suntem singura tara din lume care a schimbat trei guverne in decursul unui an".Ei subliniaza ca din PSD fac parte cei mai multi condamnati din Romania si vor sa le faca "pachetul" pentru inchisoare, astfel ca indeamna doritorii sa aduca cu ei "produse care vor fi de ajutor la inchisoare": hartie igienica, pasta si periuta de dinti, sapun, prosop.Pe langa "produsele indispensabile", vor fi aduse si "bonusuri" personalizate pentru fiecare membru, dupa cum urmeaza:In fine, organizatorii evenimentului atrag atentia ca cei care vor arunca cu obiecte sau alimente risca amenzi cuprinse intre 100 si 500 de lei.