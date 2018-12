Proteste de Centenar. La multi ani, Romania! Meritam mai mult decat un Guvern toxic (Galerie foto & Video)

LIVE TEXT

Si in Cluj oamenii au iesit in strada, cerand ca Romania "sa nu mai fie condusa de corupti"."De 1 Decembrie, noi credem ca exista un singur mod in care putem sarbatori si onora Romania si Centenarul ei: ajutand-o sa ramana acolo unde isi dorea sa fie si acum 100 de ani: in Europa. Valorile celor care au facut Unirea de la 1918 sunt aceleasi pe care le pretuim si azi: domnia legii, democratia, solidaritatea si libertatea.Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infractional care a ajuns la conducerea ei si vrea sa o scoata in decorul Europei. De 1 Decembrie, venim in Piata Victoriei sa strigam doua lucruri: La multi ani, Romania! si Demisia! Aceasta tara merita mai mult decat un Guvern incompetent si toxic, a carui unica misiune este sa il scape pe Liviu Dragnea de puscarie", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului - Protestatarii din Bucuresti incep sa plece. In Piata Victoriei au mai ramas cateva sute de oameni.- "Justitie, nu coruptie", "PSD, ciuma rosie", "Jos Guvernul", "Uniti, luptam, justitia aparam", "Uniti, putem, invinge un sistem", striga protestatarii aflati in fata Guvernului.- In Piata Victoriei se afla si fostul premier, Dacian Ciolos.- Se face din ce in ce mai frig. Sunt -6 grade acum in Bucuresti, dar manifestantii rezista frigului si protesteaza in continuare. Oamenii primesc ceai cald, transmite- "Am venit pentru a manifesta impotriva Guvernului Dragnea si impotriva infractorilor care au pus mana pe statul roman si care captureaza in fiecare zi cate o institutie a acestui stat. Romaniei ii lipsesc multe. In primul rand, ii lipseste mintea ca sa-si poata alege conducatori care sa o duca spre un orizont de dezvoltare, de pace sociala, de bunastrare. Am pierdut multe dintre lucrurile pe care le-am castigat in ultimii 30 de ani. Le-am pierdut in ultimii doi ani. Acesta este alt motiv pentru care sunt in seara asta aici", a declarat Adrian Micu, in varsta de 55 de ani, pentru Mediafax.- "Coruptia va ucide porcii, coruptia va distruge recoltele" si "Demisia", scrie pe bannerele unor protestatari.- Numarul celor aflati in Piata Victoriei a ajuns la 2.000. Manifestantii au organizat un tricolor uman, pentru a marca Centenarul si pentru a demonstra ca romanii inca sunt un popor unit. Participantii la manifestare au intonat imnul Romaniei, insa au scandat si "Hotii!", "Romania, trezeste-te!" si "Sarbatori fara infractori".Oamenii s-au ajutat de telefoanele mobile pentru a lumina cartoanele in culorile drapelului, informeaza Mediafax.- Sunt -4 grade in acest moment in Bucuresti, dar frigul nu ii sperie pe protestatari. Oamenii continua sa se adune in Piata Victoriei.- Si la Oradea este anuntat un protest, incepand cu ora 19:00.a, cerand ca Romania "sa nu mai fie condusa de corupti". Manifestantii au steaguri ale UE si tricolore, dar si un banner cu mesajul "Anul 101. Romania europeana fara corupti la putere".Cornel Vilcu, unul dintre protestatari, a declarat ca actiunea semnalizeaza faptul ca nici macar de Ziua Nationala nu ar trebui ca romanii sa renunte la luciditate."Noi vrem o Romanie europeana, in care coruptii sa nu mai detina in intregime puterea si sa nu mai detina capacitatea de a utiliza fortele statului, Jandarmeria, impotriva celor care isi exprima dreptul de libera expresie", a spus Vilcu, citat de Mediafax.- La protest participa si Tudor Chirila. "Romania din strada nu mai vrea hoti care sa ne fure vietile", este mesajul acestuia.- "Era nevoie, suntem din Alexandria. Sa se vada ca sunt altii care doresc si altceva. Eu doresc multe, e greu de spus in cateva cuvinte. E foarte rau ce se intampla acum, ne indreptam spre dictatura. Romaniei ii lipsesc politicienii normali, cinstiti, oameni onesti. Din pacate, nici populatia nu e foarte departe, e cumparata usor, e destul de comoda. Sunt probleme multe", a declarat pentru Mediafax Mihai Vasilescu, in varsta de 41 de ani.- Oamenii sositi in Piata Victoriei au stegulete tricolore si scandeaza "Demisia!" si "Hotii, hotii!".