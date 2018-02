Mii de romani au iesit in strada pentru sustinerea DNA si a Codrutei Kovesi: TuDorel, demisia! Pleaca tu, cu hotii tai! (Galerie foto & video)

LIVE TEXT

In Capitala locul de intalnire a fost Piata Victoriei, insa proteste au avut loc in multe alte orase din tara. Si romanii din diaspora s-au mobilizat la Milano, Viena, Dublin sau Toronto.In fata Guvernului s-au strans in jur de 5.000 de persoane, si cel putin inca 3.000 au iesit la Cluj-Napoca, Sibiu, Mures, Iasi, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova, Tulcea sau Galati.Oamenii au scandat deja traditionalele "DNA, sa vina sa va ia" si "PSD, ciuma rosie", dar au avut si mesaje pentru ministrul Justitiei: "Noi din statul paralel il dam jos pe Tudorel" sau "TuDorel, demisia"! Protestatarii sunt convinsi ca presedintele Klaus Iohannis nu va da curs cererii lui Toader, insa pentru modul in care ministrul a ales sa-si argumenteze actiunea cer ca el sa plece din Guvern. Mai mult, ameninta coalitia de guvernare ca, daca va folosi acest moment pentru a initia procedura de suspendare a sefului statului, se va iesi masiv in strada.- Romanii ausi in Dublin:- Sute de oameni au fost in strada si la- Imagini si de la protestul din- Iata ce mesaje au protestatarii dinpentru autoritatile de la Bucuresti:- Oamenii isi lasa in urma pancartele, sa-i intampine dimineata pe guvernanti.- Cei mai multi dintre protestatari au plecat spre case, dupa ce au stat peste 3 ore in ger si viscol pentru a-si arata nemultumirea fata de decizia lui Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. Mai sunt oricum cateva sute de oameni in fata Guvernului.- La Antena3, unde Gabriela Firea le cerea cetatenilor sa informeze autoritatile daca vad persoane fara adapost ca sa fie duse in centre pentru a fi ferite de ger, Mircea Badea ii spune ironic primarului: "sunt in Piata Victoriei niste cetateni".Firea rade si raspunde: "Ete un miting spontan, o manifestare neautorizata, care inteleg de la Politia Capitalei si Brigada Rutiera ca este spre final".- Primarul Capitalei Gabriela Firea a intrat in direct la Antena3 si vorbeste de vremea rea si isi explica decizia de a inchide scolile si gradinitele ca fiind un "gest de responsabilitate". Edilul nu a spus nimic de miile de oameni care au iesit in strada. De altfel, nici Antena3, televiziune de stiri, nu a transmis pana acum nimic despre protestele care se desfasoara in Bucuresti si in tara de mai bine de 3 ore.- Miile de oameni din fata Guvernului si-au aprins lanternele telefoanelor si scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "Justitie, nu coruptie".- In Piata Victoriei rasuna imnul, transmite. "Romania, trezeste-te", striga apoi protestatarii.- O tanara care tocmai s-a intors de la Istanbul s-a oprit cu tot cu bagaj direct in Piata Victoriei: "Nu sunt de acord cu demiterea Laurei Codruta Kovesi. Sa fie demis Toader!", i-a spus ea reporterului Realitatea Tv.- Unii protestatari le fac semn soferilor sa se alature protestului. Sunt claxonati in semn de sustinere.- Chiar daca frigul devine tot mai patrunzator, atmosfera ramane la fel de calda si animata in Piata Victoriei. Oamenii scandeaza, fluiera si agita pancartele cu care au venit.- Protestatarii canta prohodul "mafiei PSD". Au venit si cu o cruce si o coliva.- Umorul continua sa fie ingredientul principal din Piata Victoriei:- La aproape 2 ore si jumatate de la startul protestului, oamenii continua sa vina in Piata Victoriei. Sunt aproape 5.000 de peersoane la aceasta ora in fata Guvernului.- Sceneta cu personajele in zeghe a luat o turnura dramatica.- Ziare.com este live pe Facebook din Piata Victoriei:- In Piata Victoriei sunt in jur de 4.000 de persoane. A fost inchis traficul dintre soseaua din fata Guvernului si Bulevardul Kiseleff.Multimea striga "Laura, nu uita, noi suntem de partea ta!".- Deja se organizeaza si alte manifestatii.- In prima linie stau cei cu lista de revendicari, astfel incat guvernantii sa inteleaga mesajul:- Oamenii continua sa vin in fata Guvernului. Multi si-au pregatit de acasa pancarte cu mesaje dintre cele mai diverse si amuzante:- Digi 24 prezinta estimarile de la aceasta ora: Bucuresti - 3.000 de protestatari, Brasov - 350, Cluj-Napoca - 200, Sibiu - 500, Iasi - 200, Timisoara - 500. Sute de oameni s-au strans si la Mures, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova, Bistrita, Tulcea si Galati.- Nu lipsesc nici de aceasta data pancartele creative:- Protestatarii au adus celebrele personaje in zeghe. Daca in urma cu un in fata Guvernului defila Florin Iordache, acum el a fost inlocuit cu Tudorel Toader.- E tot mai frig si ninsoarea se inteteste, dar oamenii continua sa vina in grupuri mari in Piata Victoriei. Unii protestatari au venit cu lasere pe care le indreapta spre cladirea Guvernului.- Sunt mesaje si impotriva legii care a trecut de Senat conform careia autoritatile locale vor putea face lucrari si in ariile protejate si chiar in padurile virgine.- Reprezentanti din toate generatiile protesteaza in fata Guvernului.- Este frig si ninge marunt, asa ca protestatarii s-au organizat si au venit cu ceai cald, pe care il impart celorlalti participanti din Piata Victoriei.- Aproximativ 2.000 de persoane sunt acum la Piata Victoriei, potrivit estimarilor publicate de televiziunile de stiri.- Jandarmii au incercuit Piata Victoriei cu garduri de protectie. In ciuda frigului, in fata Guvernului se strang din ce in ce mai multi oameni. Potrivit televiziunilor de stiri, la aceasta ora sunt in jur de 400 de persoane.protesteaza azi alaturi de steagul UE, care a ajuns la ei in oras. Maine steagul va pleca spre Targu Mures, iar pe 6 martie va ajunge la Bucuresti, la Guvern. Initiativa a fost pornita dupa ce din poza oficiala a Guvernului Dancila a fost scos steagul Uniunii.- Si lapiata incepe sa se umple, dupa cum se poate vedea in imaginile de mai jos:- Numarul protestatarilor dina ajuns la cateva sute.- La aceasta ora ins-au adunat zeci de oameni. Se strang oamenii si in- Cateva zeci de protestatari s-au adunat in fata consulatului de la"Hai romane, hai cu toti, sa scapam tara de hoti", au strigat oamenii in cor.In diaspora proteste mai sunt anuntate lasau- Pe paginile de eveniment ale protestelor oamenii se incurajeaza sa iasa in numar cat mai mare pe strazi, pentru a-si face mesajul auzit.Si joi seara au avut loc proteste in mai multe orase din tara, dar si din diaspora, organizate dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat un raport privind "activitatea manageriala la DNA", la finalul caruia a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.