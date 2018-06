LIVE Mii de romani scandeaza in Bucuresti impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea. Proteste si in alte orase din tara si din afara (Foto&Video)

LIVE TEXT

La ora 21.00, aproape 9.000 de oameni se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, iar numarul celor iesiti in strada ajunge la cateva mii si in celelalte orase ale tarii.La evenimentul intitulat Cod ROSU de OUG si-au anuntat prezenta mii de persoane pe Facebook.Amintim ca Liviu Dragnea a fost condamnat joi 21 iunie, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in doasarul angajarilor fictive de la Directia de protectie a copilului Teleorman.- In Piata Victoriei se canta imnul.- In Piata Victoriei se aude in boxe Imnul Golanilor.- Protestatarii din fata Guvernulul au facut proba de microfon spunand "chit, chit" si au scandat numele Laurei Codruta Kovesi. "Liviu Dragnea, iti dorim, iti dorim tot neamul, sa ajungi la puscarie tu si Tariceanu", au mai strigat acestia.- Aproape 9.000 de oameni protesteaza in fata sediului Guvernului, potrivit Realitatea Tv.- Numarul protestatarilor din Bucuresti a ajuns la 7.000. Se scandeaza "Dragnea/ nici nu stii/cat de mic incepi sa fii".- Iata alte cateva mesaje din Piata Victoriei:- Circa 5.000 de oameni se afla la aceasta ora in Piata Victoriei, conform Realitatea TV. Acestia ii canta lui Liviu Dragnea "Multi ani primeasca".- Zeci de romani protesteaza la Paris, in fata Turnului Eiffel. Ei au adus steaguri tricolore si scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "Dragnea, nu uita/ Romania nu-i a ta".- "Viorica, nu uita, nu iti sta bine coafura", este mesajul scris pe o pancarta tinuta de o fetita in fata Guvernului.- Si la Paris zeci de romani protestesteaza, anunta Realitatea TV. Se organizeaza si cei de la Zurich, dupa cum se anunta pe Facebook.- Pe retelele de socializare se spune ca la Cluj s-au adunat peste 10.000 de oameni.- "Daca esti prost, aperi hotii", este un alt mesaj din fata Guvernului.- "Vreau Guvern pentru Popor, nu pentru un dictator", scrie pe o pancarta din Piata Victoriei.- Oamenii din Piata Victoriei ii indeamna pe cei de acasa sa iasa la protest.- Circa 4.000 de persoane sunt in fata Guvernului la aceasta ora, conform Mediafax. Acestia striga "Analfabeta"!- Si la Iasi sute de oameni protesteaza in Piata Unirii din centrul orasului.- Nici in aceasta seara cainii nu au lipsit din Piata Victoriei.- Un protestatar din Piata Victoriei flutura un steag al Romaniei pe care scrie "My Romania rocks".- "Noua de ce nu ne ceri scuze, Dragnea?", transmit protestatarii din Sibiu.- In Piata Victoriei se impart pliante despre schimbarile facute la Codul de Procedura Penala.- Un mesaj inregistrat de filosoful Mihai Sora se aude in Piata Victoriei: "La centenarul ei, Romania nu arata bine. Cei care o iubesc trebuie sa o ajute. Ma doare sa vad ca tara mea sufera. Romania e dezbinata, subreda si sufera".- "Nu aduc anii, ce aduc sobolanii", scrie pe o pancarta din fata Guvernului.- La Bucuresti a fost blocata si banda catre Aviatorilor, in aplauzele protestatarilor.- "Nu vrem sa fim condusi de hoti", striga protestatarii din fata Guvernului, cerand si demisia Executivului.- "Fara penali", se mai striga in Piata Victoriei din Bucuresti.- La Sibiu, protestatarii au pornit in mars prin oras.- In Piata Victoriei au venit, din nou, cei de la USR care strang semnaturi pentru campania "Fara Penali in functii publice".- In zona Guvernului sunt si jandarmi calare.- Strada dinspre Muzeul Antipa a fost ocupata de protestatari care striga "Fara garduri", iar masinile din trafic au dat cu spatele pentru a iesi din zona, conform- "Jos Dictatorul", se scandeaza in Piata Victoriei.- "Jandarmeria apara hotia" si "PSD, ciuma rosie", striga protestatarii din fata Guvernului.- In Piata Victoriei protestatarii nu mai au loc in spatiul destinat protestului si au ocupat si o strada, conformOamenii scandeaza "Hotii!Hotii!".- Si la Cluj a inceput protestul. Aici oamenii si-au montat si corturi incepand Golaniada 2.0.- In jur de 2.000 de persoane s-au adunat deja in Piata Victoriei din Capitala, conform News.ro.- "Uniti salvam toata Romania", se striga in fata Guvernului.- Si la Dublin urmeaza sa iasa in strada mai multi romani. Oamenii fac apel pe pagina de Facebook a evenimentului Cod ROSU de OUG - Dublin ca cei care participa sa vina cu apa sa se hidrateze, pentru ca este foarte cald.- In fata Guvernului se afla si in aceasta seara copii care striga "Demisia".- In Piata Victoriei din Capitala se afla si senatorul PNL Florin Citu.- Si la Timisoara au inceput sa iasa oamenii la protest. Cateva zeci de persoane sunt deja in strada.- Jandarmii au montat gardurile de protectie in fata sediului Guvernului, dar circulatia inca nu a fost oprita.- Oamenii prezenti in fata Guvernului striga deja "PSD, ciuma rosie!" si "Demisia, demisia!".- Strazile dinspre Muzeul Antipa sunt pline de oameni, care stau la umbra, fiind destul de cald, transmite- Numarul celor din Piata Victoriei depaseste 1.000 de persoane.- La Bucuresti au venit si oameni din Constanta.- In Piata Victoriei s-au adunat deja cateva sute de persoane.