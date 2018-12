LIVE Proteste in Bucuresti si Cluj. La multi ani, Romania! Meritam mai mult decat un Guvern toxic (Video)

LIVE TEXT

Si in Cluj oamenii au iesit in strada, cerand ca Romania "sa nu mai fie condusa de corupti"."De 1 Decembrie, noi credem ca exista un singur mod in care putem sarbatori si onora Romania si Centenarul ei: ajutand-o sa ramana acolo unde isi dorea sa fie si acum 100 de ani: in Europa. Valorile celor care au facut Unirea de la 1918 sunt aceleasi pe care le pretuim si azi: domnia legii, democratia, solidaritatea si libertatea.Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infractional care a ajuns la conducerea ei si vrea sa o scoata in decorul Europei. De 1 Decembrie, venim in Piata Victoriei sa strigam doua lucruri: La multi ani, Romania! si Demisia! Aceasta tara merita mai mult decat un Guvern incompetent si toxic, a carui unica misiune este sa il scape pe Liviu Dragnea de puscarie", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului - Sunt -4 grade in acest moment in Bucuresti, dar frigul nu ii sperie pe protestatari. Oamenii continua sa se adune in Piata Victoriei.- Si la Oradea este anuntat un protest, incepand cu ora 19:00.a, cerand ca Romania "sa nu mai fie condusa de corupti". Manifestantii au steaguri ale UE si tricolore, dar si un banner cu mesajul "Anul 101. Romania europeana fara corupti la putere".Cornel Vilcu, unul dintre protestatari, a declarat ca actiunea semnalizeaza faptul ca nici macar de Ziua Nationala nu ar trebui ca romanii sa renunte la luciditate."Noi vrem o Romanie europeana, in care coruptii sa nu mai detina in intregime puterea si sa nu mai detina capacitatea de a utiliza fortele statului, Jandarmeria, impotriva celor care isi exprima dreptul de libera expresie", a spus Vilcu, citat de Mediafax.- La protest participa si Tudor Chirila. "Romania din strada nu mai vrea hoti care sa ne fure vietile", este mesajul acestuia.- "Era nevoie, suntem din Alexandria. Sa se vada ca sunt altii care doresc si altceva. Eu doresc multe, e greu de spus in cateva cuvinte. E foarte rau ce se intampla acum, ne indreptam spre dictatura. Romaniei ii lipsesc politicienii normali, cinstiti, oameni onesti. Din pacate, nici populatia nu e foarte departe, e cumparata usor, e destul de comoda. Sunt probleme multe", a declarat pentru Mediafax Mihai Vasilescu, in varsta de 41 de ani.- Oamenii sositi in Piata Victoriei au stegulete tricolore si scandeaza "Demisia!" si "Hotii, hotii!".