Mai multi clujeni vin pe jos la Bucuresti pentru protestul din 20 ianuarie. Printre ei se afla o persoana cu deficiente de vedere si un francez

La punctul de intalnire din Cluj au venit initial cinci persoane, dar apoi grupul s-a marit."Am plecat 5, dar vad ca s-au adunat mai multi. Sunt unii care ne insotesc putin, stau cateva zile, altii se alatura pe traseu. Avem intalniri stablite cu oameni care se vor alatura", a spus unul dintre protestatari.Acestia pleaca de la Cluj Napoca in directia Turda, Targu Mures, Sighisoara, Brasov, Ploiesti, Bucuresti.Printre acesti protestatari se afla si o persoana cu deficiente de vedere, dar si un francez stabilit de 15 ani in Romania."O sa fie un protest mare, poate se va schimba ceva. Ne ajuta protestul", a spus francezul."E foarte usor sa critici si sa fugi din tara de probleme. Daca incerci, macar stii ca ai incercat. Nu pot sa spun ca am stat in fata televizorului si doar sa ii critic", a adaugat o alta persoana cu deficiente de vedere, care participa la Marsul Sperantei Cluj. A.G.