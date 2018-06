Manda anunta ca si sustinatori ai PSD-ALDE s-ar putea afla, miercuri, in fata Parlamentului: fie sa-i putem compara numeric, fie sa ajunga la conflict

Ziare.

com

Intrebat, luni seara, intr-o emisiune difuzata de Antena 3, daca sunt sanse sa vina sustinatorii coalitiei PSD-ALDE la Parlament in ziua motiunii de cenzura, Claudiu Manda a raspuns scurt: "Da. S-ar putea sa vina".Chestionat ce se poate intampla daca, in ziua votului motiunii, vor fi la Parlament si sustinatorii PSD-ALDE si cei ai Opozitiei, Manda a replicat:Numai ca ce vedem azi ca se intampla, inclusiv la nivelul Parlamentului, s-ar putea sa isi doreasca in continuare cei care vin acum, protestatarii, astfel de actiuni. Am luat si masuri in Parlament, insa te poti gandi ca sustinatorii USR vin la restaurant, sa ia furculita si apoi sa fuga cu furculita prin Parlament".Senatorul PSD a adaugat ca motiunea de cenzura nu are nicio sansa sa treaca si ca este posibil ca si parlamentari ai Opozitiei sa nu fie prezenti sau sa nu voteze motiunea. Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca social-democratii vor fi prezenti in plenul reunit pentru a asigura cvorumul necesar, dar nu vor vota motiunea de cenzura.Presedintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizantilor formatiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua motiunii, atat in tara, cat si in Bucuresti."PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate fortele politice civilizate, decente, care vor binele Romaniei, pentru conturarea unei solutii benefice pentru Romania, care sa reaseze Romania pe drumul firesc, euro-atlantic, pe un drum democratic, care sa respecte valorile si principiile fundamentale care stau la baza functionarii UE. Pe un drum care sa permita fiecarui cetatean sa aiba o sansa la o viata mai buna. (...)Am luat decizia de a solicita membrilor, simpatizantilor PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile de sustinere a motiunii de cenzura, atat in Bucuresti miercuri, in ziua motiunii, cat si in toate celelalte orase in care se vor organiza mitinguri si le-am solicitat sa fie prezenti pentru a fi alaturi de cetatenii romani care vor ca Romania sa revina pe drumul drept", a declarat Orban.La randul sau, presedintele USR, Dan Barna, a anuntat luni ca alesii formatiunii pe care o reprezinta au intrat in greva japoneza, urmand ca pana miercuri sa poarte banderole albe la mana. Mai mult, USR cheama oamenii in strada, pe timpul votului motiunii de cenzura.