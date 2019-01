Manifestatie la Ateneul Roman in ziua preluarii presedintiei UE: Vrem Europa, nu dictatura!

Ziare.

com

La evenimentul de la Ateneul Roman vor participa presedintii Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, comisarii europeni, dar si liderii grupurilor din Parlamentul European."Vrem sa fim alaturi de ei. Vrem sa fim vazuti de ei. Vrem sa se inteleaga ca, in ciuda politicilor guvernarii actuale, romanii sunt cetateni ai Europei, care cred in valorile care stau la baza UE: libertate, stat de drept, justitie independenta, solidaritate, transparenta in decizii si in cheltuirea banului public", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a evenimentului " Vrem Europa, nu dictatura! ".Organizatorii transmit ca ii asteapta la Ateneul Roman pe toti cei care inteleg ca:"- dreptul de a munci si a invata in Europa depinde de apartenenta noastra la UE;- cresterea nivelului de trai al populatiei in ultimii 10 ani are ca sursa apartenenta noastra la UE;- dezvoltarea societatii romanesti in ultimul deceniu s-a facut in mare parte prin fonduri europene;- situatia agriculturii romanesti depinde de fondurile alocate de UE;- infrastructura, spitalele si scolile pot ajunge la un nivel acceptabil prin apartenenta noastra la UE;- drepturile omului, statul de drept si justitia independenta sunt protejate cel mai bine prin apartenenta noastra la UE;- atacurile asupra UE comise de guvernarea actuala sunt atacuri asupra prosperitatii si stabilitatii Romaniei;- cetatenia europeana ne ofera protectie impotriva posibilelor abuzuri ale statului;- dreptul de a calatori, de a vizita lumea, de a vorbi liber sunt lucruri de care parintii nostri nu au beneficiat".Cei care vor participa sunt asteptari cu steagurile Romaniei si ale UE.Evenimentul este organizat de Rezistenta, Initiativa Romania si Coruptia Ucide.A.G.