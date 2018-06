Manifestatii de sustinere pentru Iohannis pe 20 iunie: De data asta poporul spune #panalacapat

Ziare.

Astfel, pe 20 iunie, la ora 14:00, in fata Palatului Parlamentului, se va organiza o manifestatie in sprijinul sefului statului."Pe 20 IUNIE, incepand cu ora 14:00, haideti in fata Parlamentului Romaniei pentru a da un semnal de alarma fata de ceea ce pregateste PSD-ul: SUSPENDAREA presedintelui Klaus Iohannis! Este imperios necesar ca pe 20 iunie sa fim la Parlament, pentru ca este foarte probabil sa il suspende pe presedinte!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului numit "20 iunie, hai in strada! Vor suspendarea presedintelui!". In afara acestui eveniment, se anunta inca unul incepand cu ora 12:00, care se numeste "Ultimatum pentru PSD! Poporul are ultimul cuvant! #luptam" "ULTIMATUM pentru DRAGNEA! PSD, luati aminte, daca incepeti procedura de supendare a presedintelui, nu o sa mai aveti unde sa va ascundeti de poporul roman! V-am auzit pe toti ca mergeti pana la capat, de data asta poporul spune #panalacapat. Noi avem ultimul cuvant! Pe 20 iunie, venim la CASA POPORULUI!", se arata pe pagina evenimentului.Amintim ca liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca exista informatii "aproape certe" cum ca Liviu Dragnea va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis. Pe de alta parte, Adrian Dobre (PSD) respinge aceasta varianta. "Eu nu stiu de unde are Ludovic Orban aceste informatii. Noi n-am discutat in partid despre un timing sau despre o sanctiune concreta. Am spus intr-adevar ca din punctul nostru de vedere, nimeni nu poate fi deasupra legii, chiar si presedintele Romaniei trebuie sa respecte deciziile CCR si Constitutia Romaniei", a declarat Dobre, vineri, la RFI Romania.