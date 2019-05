LIVE Sute de oameni in Piata Victoriei: Cer anticipate si canta "multi ani traiasca!" (Foto & Video)

Foto: Ziare.com

"Romania a spus 'DA! Nu vrem sa fim condusi de hoti!'. Va invitam pentru sarbatori o Victorie dar si in semn de solidaritate cu revolta pe care o simt toti cetatenii romani din afara granitelor care nu au putut sa-si exercite dreptul consituttional la vot.Referendumul solicitat de societatea civila si initiat de Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca, intr-o masura covarsitoare, romanii vor o justitie independenta si o clasa politica care sa nu fie mai presus de lege", e indemnul la adunarea din Piata Victoriei.A doua manifestatie incepe la ora 21:00: "", scrie Leonard Dumitru pe pagina de Facebook special dedicata evenimentului - Oamenii canta si "ole, ole, ole, ole, Liviu Dragnea nu mai e", aplauda si fluiera.- Oamenii canta cu totii "La multi ani", cu dedicatie pentru Liviu Dragnea.- Sunt aproximativ 1.000 de oameni in Piata Victoriei, dar si fortele de ordine sunt mobilizate in zona.- Atmosfera este una de sarbatoare in centrul Bucurestiului. In fata Muzeului Antipa, la Girafa, stau familii cu copii. Cei mici flutura steagurile Romaniei si al Uniunii Europene.- A fost adus si un carton ce-l infatiseaza pe Liviu Dragnea, in marime naturala, imbracat in zeghe.- Un cetatean a venit cu motocicleta in Piata si a turat motorul in aplauzele celor prezenti.Politistii au venit insa sa ii spuna ca nu are voie sa faca zgomot si nici nu il poate parca acolo si sa il duca in alta parte. Multi dintre cei prezenti au inconjurat motocicleta si au scandat impotriva oamenilor legii.- Oamenii au pus si de un picnic in mijlocul Pietei. Au si lumanari cu numerele 3 si 6.- Sunt si mesaje pentru Liviu Dragnea, care in aceasta seara a ajuns la Penitenciarul Rahova dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare.- Oamenii au venit si cu pancarte pe care scrie "Jos penalii" si "Demisia".- Numarul celor din Piata creste si la fel si puterea cu care striga la unison "Anticipate!".- Spre cladirea Guvernului sunt transmise si mesaje pentru cei de la putere, oamenii spunand ca inca asteapta demisii pentru modul in care au actionat autoritatile la protestul diasporei din vara trecuta: "10 august nu va fi uitat"!- Deja in Piata Victoriei s-au strans in jur de 300 de persoane si numarul lor creste. Oamenii au pancarte si striga mesaje prin care le transmit politicienilor ca votul lor a fost clar si romanii nu mai vor corupti in functii publice.