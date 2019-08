Manifestie inedita, sambata, la MAI: 400 de perechi de incaltaminte, pentru fiecare copil care dispare anual

Ziare.

PNL mentioneaza, intr-un comunicat remis, ca, potrivit cifrelor oficiale, in Romania, anul trecut au fost dati disparuti 4.000 de minori. Au fost regasiti 3.600. Nu au mai fost gasiti 410. Doar in 2018."Pentru a atrage atentia ca tragedia de la Caracal nu este singulara,, in fata cladirii Ministerului Afacerilor Interne (Piata Revolutiei), sambata, 3 august a.c., la ora 11:05 - ora primului apel la 112 al Alexandrei", se arata in document.La eveniment participa presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, alaturi de presedintii filialelor celor 6 sectoare si de colegi/colege din cadrul Partidului National Liberal - filiala Bucuresti, din Organizatia Femeilor Liberale, senatori si deputati PNL, consilieri generali ai PNL respectiv Consilieri Locali din Administratia Publica Bucuresteana."PNL sustine infiintarea unor structuri specializate in cadrul judetelor/regiunilor cu personal si logistica specializata, care sa preia, din prima etapa, cazurile de persoane disparute sau rapite, fiind evident ca politistii de ordine publica sunt depasiti de complexitatea unor asemenea cazuri. Initiativa se numeste #400 pentru 400", se mai arata in document.A.G.