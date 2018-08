Mars al veganilor la Cluj-Napoca: Respect si compasiune fata de toate fiintele

Ziare.

Participantii la protest s-au adunat, sambata, in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca avand mesaje precum "Respect si compasiune fata de toate fiintele - fii parte din generatia care pune capat exploatarii animalelor", "Stop folosirii animalelor", "Foaie verde de sofran, ce bine-i sa fii vegan", "Alege sa fii vegan".Eduard Nistru, din partea grupului activist "Vegan in Cluj-Napoca", organizatorul marsului, a declarat ca societatea este suficient de dezvoltata incat sa nu mai fie exploatate animalele in conditiile in care se poate dezvolta o dieta bazata pe plante."Scopul marsului este de a aduce la cunostinta oamenilor despre ceea ce li se intampla animalelor, faptul ca sunt exploatate si abuzate, intr-un moment in care societatea noastra este suficient de dezvoltata incat sa nu mai fim nevoiti sa exploatam animalele pentru ca putem avea o dieta bazata pe plante si ne putem lua toti nutrienti din plante.Organizatia Mondiala a Sanatatii a inclus in 2015. Din pacate, guvernele nu fac nimic in privinta aceasta, iar oamenii nu sunt constienti ca consumul produselor de origine animale este cancerigen", a spus Nistru.Potrivit veganilor, o alimentatie bazata pe plante este perfect sanatoasa pentru orice grupa de varsta, acestia sustinand ca un consum ridicat de alimente de origine vegetala scade riscul de obezitate, colesterol marit, tensiune arteriala crescuta, diabet de tipul 2, boli cardiovasculare si cancer.Marsul se desfasoara pe traseul Piata Avram Iancu - Calea Dorobantilor - sens giratoriu Marasti - Bulevardul 21 Decembrie 1989 - Piata Avram Iancu.