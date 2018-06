Protest in Prelungirea Ghencea: Ne-ati promis infrastructura, dar a fost o facatura

Ziare.

Locuitorii din zona spun ca, desi proiectul de largire a Prelungirii Ghencea este inceput "pe hartie'" de peste 12 ani, inca nu au fost demarate lucrarile in zona, in pofida promisiunilor facute de autoritati incepand cu anul 2013, inclusiv de primarul Gabriela Firea in campania electorala din 2016.Oamenii, care au avut bannere cu mesaje prin care cer inceperea lucrarilor pentru supralargirea bulevardului Prelungirea Ghencea, au scandat "Ne-ati promis infrastructura, dar a fost o facatura".Este cel de-al zecelea protest organizat in ultimii cinci ani de Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea si Grupul civic Initiativa Domnesti.Locuitorii din zona sunt nemultumiti ca, desi proiectul de largire a Prelungirii Ghencea este inceput "pe hartie" de peste 12 ani, inca nu au fost demarate lucrarile in zona, in pofida promisiunilor facute de autoritati incepand cu anul 2013, inclusiv de primarul Gabriela Firea in campania electorala din 2016."Inca de anul trecut, primarul Capitalei a anuntat ca urmeaza realizarea unui nou Studiu de Fezabilitate si a unui nou Plan de Urbanism Zonal al sectorului 6 pentru proiectul supralargirii. Din pacate, astazi aceste demersuri nici macar nu au inceput iar Primaria capitalei nu a initiat nicio dezbatere publica asupra viitorului profil al strazii desi cetatenii au cerut de nenumarate ori acest lucru. Cat despre Pasajul Domnesti, recent, la un an de la semnarea contractului de executie abia au fost finalizate exproprierile si demolarile constructiilor afectate de proiect dar C.N.A.I.R. a anuntat ca lucrarile efective nu vor incepe anul acesta", spun organizatorii protestului.De asemenea, ei atrag atentia asupra pericolului rutier in care se circula de 12 ani in aceasta zona dintre strada Valea Oltului si Soseaua de Centura, zona in care sunt autorizate in continuare ansambluri rezidentiale de blocuri si case."Trotuarele inguste realizate anul trecut de Primaria capitalei se opresc la jumatatea strazii, sunt obstructionate de stalpii indicatoarelor de circulatie , iar lipsa benzilor unice RATB duce frecvent la blocarea in trafic a autobuzelor. La orele de varf, oamenii ajung sa parcurga o bucata de 5 kilometri in aproape o ora, cu autobuzul sau cu masina proprie. Mersul cu bicicleta este un sport extrem avand in vedere circulatia intensa la orice ora a tirurilor si camioanelor. Ca ultima solutie pentru urgentarea lucrarilor, cetatenii intentioneaza sa propuna Primariei Capitalei schimbarea numelui strazii Prelungirea Ghencea in Bulevardul Primar Gabriela Firea, sperand ca astfel modernizarea strazii va fi urgentata in cinstea doamnei primar al Capitalei", adauga organizatorii protestului.