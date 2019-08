Mars in Capitala la 100 de ani de la intrarea Armatei Romane in Budapesta si eliberarea Ungariei de regimul bolsevic

Ziare.

Oameni din Bucuresti si din tara, unii imbracati in straie populare, s-au intalnit in Piata Charles de Gaulle si au plecat in mars spre Arcul de Triumf, unde au depus coroane de flori, au cantat cantece patriotice si au asistat la un ceremonial religios.Participantii au fluturat steaguri si au afisat bannere cu mesaje precum: "Drumul spre Trianon trece prin Budapesta".Programul actiunii mai include un mars pe bulevardul Kiseleff pana la Piata Victoriei, unde va avea loc un scurt program artistic.Asociatia "Calea Neamului" a organizat actiunea pentru a sarbatorii centenarul intrarii Armatei Romane in Budapesta si al eliberarii Ungariei de regimul bolsevic.Presedintele Asociatiei "Calea Neamului", medicul Mihai Tirnoveanu, a precizat pe 30 iulie, ca actiunea a primit autorizatie de la Primaria Capitalei, el estimand atunci ca vor participa aproape 1.000 de persoane.Potrivit lui Tirnoveanu, au fost trimise invitatii oficiale de participare la eveniment catre conducerea Ministerului Apararii Nationale, precum si catre Ambasada Ungariei la Bucuresti.