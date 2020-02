Mars pentru aer curat in Bucuresti, pe 14 februarie: Locuitorii respira zilnic otrava

Ziare.

Mitingul intitulat "Aer curat, nu plaman intoxicat" trebuia initial sa se desfasoare chiar in fata Primariei Capitalei, pe bd. Regina Elisabeta, in timpul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de vineri, insa organizatorii nu au mai primit autorizatia, pe motiv ca un alt eveniment se va desfasura in acelasi timp si in acelasi loc.Primaria nu a precizat si despre ce eveniment este vorba, iar organizatorii sustin ca mitingul le-a fost astfel sabotat de autoritati. Oamenii s-au repliat si au obtinut in schimb autorizatie pentru un mars de protest spre Ministerul Mediului."In urma intalnirii de ieri de la Primaria Municipiului Bucuresti, am primit protocol pentru urmatorul traseu: Bd Unirii (pietonala de la BCR) ➡ Bd Unirii ➡ Piata Constitutiei ➡ Ministerul Mediului", se arata pe pagina activistilor Fridays for Future Romania Protestatarii ies in strada din cauza cresterii alarmante a poluarii aerului, care in ultima perioada a fost depistata cu ajutorul unor senzori independenti."Bucurestiul se afla pe locul 13 dintre cele 14 capitale europene analizate in cel mai recent raport Greenpeace privind mobilitatea durabila si calitatea aerului: https://www.greenpeace.org/romania Locuitorii oraselor din Romania respira zilnic otrava si tocmai de aceea este important sa fim activi in a cere autoritatilor sa ia masuri pentru reducerea poluarii.Iasi, Cluj-Napoca, Brasov si Bucuresti se afla in topul celor mai poluate orase din tara, iar asta nu de ieri, de azi. (sursa: https://www.airvisual.com )", se arata pe pagina evenimentului Avocatul Poporului a anuntat intr-un comunicat de presa ca a deschis dosar si solicita informatii Primariei Municipiului Bucuresti, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Garzii Nationale de Mediu si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor cu privire la situatia semnalata in 54 de petitii adresate de cetateni institutiei referitoare la situatia poluarii aerului la nivelul municipiului Bucuresti, insistandu-se asupra depasirilor concentratiilor maxime admise de poluanti in aer inregistrate pe 4 ianuarie 2020.Greenpeace Romania sustine ca masurile luate de Primaria Capitalei, prin Planul Integrat de Calitate Aer, sunt ineficiente si nu aduc o imbunatatire concreta a calitatii aerului. "Locuitorii isi pun zilnic sanatatea in pericol", au transmis reprezentantii organizatiei.Romania a fost data in judecata de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE pentru ca autoritatile nu au luat masuri necesare ca bucurestenii sa nu mai respire un aer toxic.Pe pagina Agentiei Europene pentru Mediu, harta calitatii aerului din statele Europei este plina de puncte turcoaz, verzi, portocalii, rosii, maro sau violet. Marcheaza diversele niveluri ale poluarii. O singura tara din Uniunea Europeana apare, pe respectiva harta, plina exclusiv cu puncte negre, iar aceasta este Romania.V.D.