Mars pentru "familia traditionala", sambata, in Bucuresti: CCR legalizeaza casatoriile gay pe usa din dos

La ora 13:00 participantii vor pleca pe traseul Piata Romana - Piata Universitatii - Piata Unirii - Patriarhia Romana, circulatia rutiera fiind oprita, conform unui comunicat remisPartidul Noua Dreapta transmite ca marsul "exprima protestul romanilor care sustin valorile familiei traditionale fata de parada homosexualilor, o manifestare cu caracter obscen si provocator care promoveaza in fiecare an ideea legalizarii casatoriilor homosexuale si adoptiilor de copii de catre 'cuplurile' de homosexuali".Acestia mai protesteaza fata de "intentia PSD de a baga pe gatul romanilor 'parteneriatele civile intre persoane de acelasi sex' in schimbul organizarii referendumului pentru redefinirea casatoriei in Constitutie. Acest troc este unul profund imoral si probeaza inca o data duplicitatea socialistilor care vor sa obtina voturi atat din partea minoritatii homosexuale cat si din partea majoritatii crestine, uitand probabil vechea zicala romaneasca: 'Cine alearga dupa doi iepuri nu prinde nici unul'".Ei se plang si de faptul ca CCR ezita sa se pronunte in cazul homosexualului Adrian Coman care a cerut recunoasterea pe teritoriul Romaniei a casatoriei sale oficiata in Belgia cu un alt barbat."Curtea Constitutionala a amanat in mod inexplicabil in repetate randuri sa ia o decizie in acest caz, judecatorii romani apeland, pentru 'indicatii', la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Or, implicarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene nu este altceva decat o incercare de legalizare a casatoriei intre persoane de acelasi sex pe usa din dos si in dispretul celor 3 milioane de romani care au semnat pentru initiativa legislativa de modificare a Constitutiei si definirea familiei ca fiind intemeiata pe casatoria dintre un barbat si o femeie!", se arata in comunicat.Ei mai protesteaza si fata de "blocarea la Senat a amendamentului la Constitutie sub pretextul ca se asteapta adoptarea noii Legi a Referendumului, trimisa recent de Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala, in dispretul acelorasi 3 milioane de romani, intre care se numara si membrii si simpatizantii Noii Drepte. Chiar daca PSD, PNL si ALDE si-au asumat inainte de alegerile din 2016 organizarea referendumului, suntem la jumatatea anului 2018 si tot mai putina lume vorbeste despre Referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie. Asta s-a si urmarit: diminuarea interesului public fata de revizuirea Constitutiei si decuplarea militantilor de la acest proiect vital pentru viitorul nostru ca neam".Politia Rutiera a transmis si rutele ocolitoare pentru soferi: Piata Victoriei - Calea Victoriei - Piata Natiunile Unite, Piata Victoriei - Str. Buzesti - Str. Berzei - Splaiul Independentei si Piata Victoriei - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare.