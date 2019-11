Mars pentru salvarea padurilor, in Bucuresti: Stop mafiei lemnului! (Video)

Organizatorii au si o lista de revendicari:

Ziare.

com

Actiunea de protest a inceput la ora 18.00 in Piata Universitatii din Bucuresti. Protestatarii vor porni intr-un mars catre Ministerul Apelor si Padurilor.Pana la aceasta ora s-au strans peste 1.000 de persoane (1.500 - 1.600, potrivit televiziunilor de stiri) la actiunea de protest, oamenii cerand salvarea padurilor."Padurile Romaniei nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier National arata ca taierile ilegale se intampla intr-un ritm fara precedent. In urma lor raman versanti dezgoliti, alunecari de teren, avalanse, inundatii dezastruoase, zone desertificate, padurari ucisi in stil mafiot, comunitati divizate si expuse fenomenelor climatice extreme. Cerem modernizarea imediata a Sistemului automat de Urmarire a Materialelor Lemnoase (SUMAL), a aplicatiei pentru cetateni Inspectorul Padurii si protectia stricta a padurilor primare si seculare din Romania", au transmis organizatorii actiunii."Daca lucrurile continua asa, in cativa ani vom avea o Romanie fara paduri, fara aer curat si patrimoniu natural. Cele mai vaste paduri virgine din Europa si speciile rare cu care am convietuit pana acum vor disparea daca interesele meschine si goana dupa profit imediat prevaleaza. Asaltul asupra zonelor impadurite alimenteaza anual piata neagra si fenomenul coruptiei cu miliarde de lei smulse din mostenirea noastra comuna. Aceste castiguri murdare nasc violenta, dezbina comunitati si planteaza neincredere in tesutul social", mai spun organizatorii actiunii "Marsul pentru paduri".Acestia sustin ca anual dispar 20 de milioane de metri cubi de lemn din Romania.- Spunem STOP taierilor ilegale! Iesim in strada pentru a cere Ministerului Apelor si Padurilor sa modernizeze urgent SUMAL.- Vrem protectia reala a padurilor seculare si a biodiversitatii pe care o gazduiesc!- Vrem ca revendicarile de mai sus sa fie prioritati zero pentru orice nou Ministru al Padurilor!Participantii au pancarte pe care au scris: "Padurea noastra nu e marfa voastra", "Codrule, codrutule, unde dispari, tu, dragutule?" sau "Stop mafiei lemnului".Actiuni similare au fost anuntate in mai multe orase din tara si din strainatate.