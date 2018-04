Marsul Femeii, la Cluj: Stop violentei in familie! Vrem educatie sexuala in scoli!

Ziare.

Participantii s-au adunat, duminica dupa amiaza, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand afise cu mesaje precum "Stop violentei in familie", "Barbatii de calitate sunt pentru egalitate", "Nici sfinte, nici curve, doar femei", "Vrem educatie sexuala in scoli", "Supravietuitoare nu victima", "Bataia nu e rupta din rai", "Femeie egal om".Gabriela Nicolae, reprezentant al organizatorilor, a declarat, duminica, presei, ca Marsul Femeii si-a propus sa atraga atentia comunitatii asupra problemelor cu care se confrunta femeile, cum ar fi violenta domestica si abuzul sexual."Ne dorim ca statul sa participe financiar, de la bugetul de stat, pentru sustinerea adaposturilor victimelor violentei domestice si sa fie extins numarul lor. Vrem sa existe proceduri clare de combatere a abuzului sexual, sa fie luate masuri impotriva abuzatorului nu contra victimelor. De asemenea, luptam pentru introducerea educatiei sexuale in scoli, sa nu se reduca doar la biologie, ci sa acopere mai multe aspecte.Romania este, totusi, o tara in care unul din patru copii este abuzat in mediul familial, iar cei mici trebuie sa stie cand este ceva in neregula. Educatia sexuala in Europa incepe de la 5 ani si dureaza pana la sfarsitul liceului si nu presupune educatia in ceea ce priveste sexul, ci care sunt deosebirile si asemanarile dintre fete si baieti", a spus Nicolae.Marsul Femeii s-a desfasurat pe Bulevardul Eroilor si a fost organizat de mai multe asociatii civice clujene.