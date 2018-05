Medicii de familie protesteaza in fata Casei de Sanatate: Nu vrem sa murim de inima in fata unor calculatoare (Video)

Purtatorul de cuvant al Casei i-a infuriat pe medici

Seful CNAS, chemat sa dea explicatii in Parlament

Nimeni nu mai face mentenanta: Sistemul poate pica de tot in orice moment si datele pot fi compromise

Ziare.

com

Multi dintre ei au venit cu laptopurile, cerandu-le reprezentantilor Casei sa le valideze ei serviciile, daca reusesc. Medicii s-au organizat si cum sa raspunda in cazul in care intervin jandarmii, asa cum s-a intamplat la alte manifestatii spontane pe care le-au facut de-a lungul anilor, problemele lor fiind de multa vreme nerezolvate."De cel putin 10 zile SIUI, care asigura accesul medicilor si pacientilor in sistemul de stat de sanatate pa baza cardului de sanatate este in pom si ne creaza niste prejudicii extraordinare, de timp, de nervi, pierd si eu timpul in cabinet, dar pierd si timpul pacientilor, apoi pentru ca am eliberat doar retete offline, adica se poate intampla la un moment dat sa nu fie recunoscute de catre CNAS si apoi imputate medicului pentru ca nu ni se pot valida consultatii, practic munca noastra de zi cu zi risca sa ramana in aer si neplatita.Actul medical toti il practicam, nimeni nu-si permite sa nu-si vada pacientii, acolo unde se poate am finalizat doar cu retete simple in loc de compensate, dar nu este normal pentru ca e dreptul asiguratului sa isi primeasca toate drepturile din contractul lui de asigurare. Contractul nostru de prestari servicii medicale intre cabinetele noastre si Casa de Asigurari este plin de sanctiuni pentru medici in diverse conditii, multe care tin de nefunctionarea SIUI-ului.Noi am asteptat ca Casa sa-si asume ca in aceasta perioada tot ce s-a intamplat nu ne va fi imputat. Avem colegi care au platit de-a lungul timpului retetele. Nu suntem hoti, suntem profesionisti. Nu vrem sa murim de inima in fata unor calculatoare", spune un medic intr-o discutie cu deputatul USR Tudor Pop.Dupa ce joi CNAS a dat o prima reactie in care nu si-a asumat nici problemele, nici nu a spus cand se rezolva ci, in schimb, le-a cerut medicilor sa-si faca treaba, vineri, cand situatia s-a precipitat si medicii au ieist in strada, Casa a anuntat ca suspenda anumite prevederi pana la remedierea problemelor.In schimb, purtatorul de cuvant al Casei, Augustus Costache, a reusit sa-i scoata din sarite pe medici cand le-a spus ca de fapt sistemul merge."Nu merge! Nu merge! Nu merge" au inceput sa strige in cor toti medicii de familie care de mai mult de zece zile se chinuie in fiecare noapte, pentru ca ziua sistemul e total blocat, sa introduca datele ca sa poata sa primeasca decontarile pentru serviciile acordate."Domnul purtator de cuvant Costache ne tine de vorba in picioare, nu este in stare sa dea raspunsuri concise, clare. Si a reusit sa enerveze cu doar cateva cuvinte bine alese ("daca ati lucrat corect se vor valida serviciile din perioada aceasta") pe toti cei prezenti. Eficienta angajatilor CNAS cine o evalueaza?", a scris pe Facebook Sandra Alexiu."Nu ne mai prostiti in fata. Zeci de mii de medici, milioane de pacienti spun ca nu fucntioneaza, dvs spuneti ca functioneaza. Nu ne mai bateti joc de noi, ca platim taxe aici. Asumati-va responsabilitatea", i-a spus un medic purtatorului de cuvant.Augustus Costache a tras concluzia "deci aceasta este revendicarea dvs, ca nu merge sistemul" si le-a sugerat medicilor sa ceara audiente, crescand gradul de revolta.Deputatul din Comisia de Sanatate Tudor Pop a anuntat joi ca a cerut audierea sefului CNAS Razvan Vulcanescu, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamna viitoare, marti."I-am solicitat presedintelui Comisiei pentru Sanatate si Familei din Camera Deputatilor sa puna pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte cererea prin care il asteptam pe domnul Razvan Vulcanescu, presedintele-interimar CNAS, sa ne explice ce se intampla si care sunt solutiile pentru SIUI. In mod normal, ma astept ca o astfel de solicitare, altfel banala, sa fie sustinuta de membrii comisiei.Am cerut explicatii si Executivului, cu ocazia motiunii simple, dar ministru Sanatatii a uitat, probabil, sa ne raspunda. I-as cere ajutor si doamnei premier Dancila sau macar niste explicatii, caci ea numeste presedintele Casei, dar nu cred ca e cazul.Insa, de departe, cel mai mare ajutor il astept din partea celor direct afectati de acest dezastru: medicii de familie, medicii din sistem, managerii de spitale. Mobilizarea lor ar putea da startul unei mari schimbari in sistem", scria joi seara pea solicitat o reactie si de la Ministerul Sanatatii, insa pozitia transmisa a fost ca "Ministerul Sanatatii nu are mecanisme pentru a se implica in aceasta situatie".SIVECO a anuntat, luni, ca nu mai asigura mentenanta sistemului informatic de la inceputul lunii mai, pentru ca "nu lucreaza pe gratis"."Incepand din data de 01.05.2018, a expirat contractul de mentenanta a sistemului SIPE. Prestarea unor astfel de activitati, pentru sisteme aflate in exploatare la nivel national, reprezinta o implicare financiara deloc de neglijat, imposibil de sustinut pe termen nedefinit de catre o companie privata.Va informam, pe aceasta cale, ca incepand cu data de 01.05.2018, SIVECO Romania a suspendat toate activitatile de mentenanta legate de baza de date Oracle a sistemelor SIPE, SIUI si CEAS si mentenanta aplicatiei SIPE", se arata in informarea celor de la SIVECO.Surse apropiate situatiei au declarat pentruca nu numai ca nu este nimeni care sa se asigure ca totul merge in regula (sau macar la fel de prost ca si pana acum), dar ca, lasat de capul lui,Mai mult, dupa ce au observat ca incep sa apara probleme, cei de la Casa ar fi incercat sa le rezolve cu angajatii IT pe care ii au, care nu detin insa competente pentru a opera astfel de sisteme.Sursele citate ne-au precizat ca, din momentul in care mentenanta nu a mai fost asigurata, este doar o chestiune de timp pana cand sistemul va ceda total.