Mega-protestul din 20 ianuarie se pune la cale maine. Romanii din tot mai multe orase anunta ca vor veni in Capitala

Focusul principal al intalnirii de maine va fi:"- Cum facem sa impartim pliante, afise, ca sa iesim din bula noastra si sa facem cat mai multe persoane sa auda despre ce se intampla in prezent cu Legile Justitiei.- Alte metode concrete pe care le putem pune in practica pana pe 20. Nu stam sa facem filozofie, daca exista propuneri concrete, care pot sa fie implementate, le discutam", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului de sambata."Ne vedem la Fantana, la Universitate. Florin Badita o sa fie acolo sa va astepte cu un banner ca sa fie usor de recunoscut.In functie de cate persoane ne strangem, mergem intr-un loc mai calduros si discutam acolo.P.S. Daca aveti un spatiu aproape de centru pe care il puteti pune la dispozitie pentru un grup de 20-50 de persoane, si mai bine", adauga organizatorii.Intalnirea de maine este doar un preambul pentru marele protest anuntat pentru 20 ianuarie la Piata Universitatii. Inca de ieri romani din diverse orase ale tarii s-au organizat pe Facebook si au anuntat ca vor veni sa protesteze la Bucuresti Mai intai s-au anuntat ca vin in Capitala protestatari dinAzi s-au solidarizat si romanii nemultumiti din"Acest eveniment este unul la nivel national (https://www.facebook.com/events/1974424552886382/?ti=icl), iar noi consideram ca prezenta noastra, a celor din Constanta, este obligatorie in ziua de 20 ianuarie acolo la Bucuresti!In locul de unde vin aceste legi si guvernarea sinistra care ne-a tinut in strada de aproape un an!", se arata pe pagina de Facebook Constanta protesteaza la Bucuresti! Si dinprotestatarii au decis sa se alature manifestatiei din Capitala. Ploiesteni, sa mergem din toata tara in Bucuresti! este pagina de Facebook unde se organizeaza evenimentul din 20 ianuarie.Surpriza vine de launde mai multi romani au decis sa se alature protestului din 20 ianuarie."Evident n-o sa mergem la Bucuresti, insa acest protest din Budapesta este menit sa fie solidar cu protestul din tara. Protestul va avea loc la Ambasada Romaniei din Budapesta", scrie pe pagina de Facebook Budapesta solidara cu - Toate drumurile duc la Bucuresti La marele protest din 20 ianuarie s-a facut o chemare si pentru asa-zisii ultrasi, fanii echipelor de fotbal care merg mereu pe stadioane sa isi sustina favoritii:"Scriu aici pentru noi, baietii stadioanelor, indiferent de ce echipe sustinem. Cand a fost chestia cu imigrantii in Polonia, ultrasii dintre cei mai rai de fenomen, Legia, Lech Poznan, Lechia, Slask etc, au facut pace si au luptat impotriva guvernului mafiot cu privire la aducerea a zeci de mii de imigranti in Polonia.A fost un adevarat arsenal in Varsovia, s-au grupat toti si au fost mereu alaturi. La noi de ce nu se poate? Doar luptam pentru acelasi lucru. Sa ne avem macar o zi ca niste camarazi adevarati, romani demni cu onoare, si macar sa incercam sa facem ceva pentru binele nostru, si sunt sigur ca ni se vor alatura si altii.Trebuie sa plecam de undeva.si vom pleca pe jos spre Piata Victoriei, la ora 16:00. Multumim celor de la Rapid si de la Timisoara care ajuta mult la acest eveniment! aici e un scop comun, Romania! Nu echipa de club. Impreuna putem reusi, doar IMPREUNA!!!", scrie pe pagina deB.B.