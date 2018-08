Mesaj de sustinere de la Chisinau pentru protestatarii agresati de jandarmi: A fost o executie publica a democratiei!

Ziare.

"Interventia institutiilor statului impotriva romanilor pasnici, civilizati, veniti in Piata Victoriei din Bucuresti de pretutindeni, din diaspora si de acasa a fost nu doar disproportionata, ci si total nejustificata si irationala. A fost de fapt o executie publica a democratiei, de catre o guvernare profund antieuropeana. Iar", a scris Andrei Nastase in postarea sa, informeaza sambata Radio Chisinau.", mai scrie el.Totodata, Andrei Nastase i-a indemnat pe cetatenii moldoveni din diaspora sa participe la"Fac apel la mobilizare maxima. E de datoria noastra sa ne aparam tara in mod pasnic si civilizat. Programul nostru e simplu: abrogarea legilor votului mixt; abrogarea amnistiei fiscale; anchetarea si recuperarea miliardului furat; validarea mandatului primarului ales al Chisinaului", a mai scris Andrei Nastase.