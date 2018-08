Mesaje proiectate pe cladirea MAI: Vrem placutele-napoi, mesajul pastrati-l voi (Video)

Ziare.

com

Printre mesajele transmise au fost "Politia Romana este sluga buna", "Vrem placutele-napoi, mesajul pastrati-l voi" si "Toate infractoarele ridica placutele cu MUI3 PSD".Ceea ce s-a intamplat in fata ministerului a fost transmis in direct pe pagina de Facebook Evolutie in Institutie. "Proiectie laser pe cladirea M.A.I. - in semn de solidaritate pentru cetateanul din Suedia caruia i-au fost suspendate permisul de conducere si placutele de inmatriculare", a fost mesajul transmis pe pagina.In timpul proiectiilor, la dubita protestatarilor au venit cativa jandarmi. "Si noi suntem suparati de anumite aspecte, dar ce fac acum aduce atingere onoarei institutiei", a transmis unul dintre jandarmi."O sa te rog sa opresti astea", i-a spus un jandarm lui Cristian Mihai Dide, protestatarul care a adus duba in fata MAI.Protestatarii au fost legitimati de jandarmi si li s-a transmis ca au savarsit o contraventie."Eu nu consider acel mesaj injurios", a declarat Cristian Mihai Dide.La un moment dat, protestatarii au scandat si "Jos comunismul", in fata cladirii Ministerului de Interne.Amintim ca, luni, placutele de inmatriculare cu mesaj antiPSD au fost confiscate de Politia Rutiera. De atunci, o multime de oameni s-au solidarizat cu Razvan Stefanescu. Pe de alta parte, pagina de Facebook a Politiei Romane a fost asaltata de oameni care au dat recenzii negative si au criticat ceea ce s-a intamplat. Acum, pagina de Facebook a Politiei Romane a ajuns la un calificativ total de 1,2 stele, dupa ce zeci de mii de oameni au dat calificativ de o stea.