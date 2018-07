Mesajele anti-PSD trasate cu tractorul pe miriste se extind: #Va vedem din Samboleni! (Foto si Video)

Ziare.

com

De data aceasta mesajul a fost unul "benign", dar la fel de celebru ca si primul: "".Sloganul manifestatiilor din ultimul an, devenit in decembrie anul trecut si numele celui mai indelungat protest desfasurat in Romania - "Va vedem din Sibiu"-, a fost trasat sambata, cu mare bucurie, pe un teren detinut in proprietate personala, de Sorin Bobis, Alexandre Alexandru Lacaille si prietenii lor din Cluj si Mures."Ca o curiozitate, noua postare din teren are orientare sud-est, taman spre Bucuresti", a comentat pe Facebook Sorin Bobis.Sorin Bobis a organizat in 10 ianuarie Marsul Sperantei de la Cluj-Napoca spre Bucuresti indreptat impotriva modificarilor facute de Parlament la Legile Justitiei, iar pe 21 iunie a initiat un protest non-stop in Piata Unirii din oras, unde au fost instalate 11 corturi care vor ramane acolo pana la caderea guvernului Dancila.