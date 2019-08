Mesajul jandarmilor pentru cei care protesteaza sambata: Sa manifesteze pasnic, sa respecte indicatiile, sa evite conflictele

In Piata Victoriei sunt asteptati 250.000 de participanti

Ziare.

com

Acestia fac apel la participanti sa manifesteze pasnic, sa respecte indicatiile, sa evite conflictele si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Organizatorii asteapta 250.000 de manifestanti in Piata Victoriei. Brigada Rutiera va institui mai multe restrictii de circulatie."Sambata, 10 august, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB) va asigura masurile de ordine publica si protectia participantilor, cu ocazia celor doua manifestatii care vor avea loc in Capitala, ambele fiind declarate si avizate in cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice.Prezenta jandarmilor la aceste manifestatii publice este o obligatie legala si are ca scop asigurarea unui cadru de siguranta pentru participanti si a tuturor conditiilor care sa permita cetatenilor exercitarea neingradita a drepturilor si a libertatilor garantate de Constitutia Romaniei", a transmis Jandarmeria Bucuresti.Sursa citata a precizat ca organizatorii au comunicat faptul ca, incepand cu ora 14.00, pana la ora 22.15, va avea loc o adunare publica in Piata Victoriei, iar intre orele 17.00 - 21.00, o alta manifestatie in Piata Revolutiei."Echipele de dialog ale Jandarmeriei vor fi prezente pentru mentinerea permanenta a legaturii cu organizatorii si participantii si ne bazam pe colaborarea cu acestia pentru a-i indeparta pe cei care provoaca sau instiga la violenta. Facem apel la toti participantii la aceste adunari publice sa manifeste (manifesteze - n.r.) pasnic, sa respecte indicatiile jandarmilor, sa evite conflictele de orice natura si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial", a mai transmis Jandarmeria.Din ratiuni de siguranta, participantii la manifestatii sunt rugati sa nu detina bagaje sau genti voluminoase si sa se indeparteze de persoanele sau grupurile care au intentia de a periclita buna desfasurare a evenimentelor.Jandarmii mai transmit ca, in Piata Victoriei va fi amplasat un Punct de comunicare publica unde "comunicatorii Jandarmeriei, Politiei si Pompierilor vor informa permanent despre dinamica misiunilor noastre".Prima declaratie de presa va avea loc sambata, la ora 11.00, in Piata Victoriei, la punctul de informare publica situat la intrarea pe strada Paris.Peste 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pe 10 august 2018, la amplul protest antiguvernamental, cand fortele de ordine au intervenit pentru evacuarea Pietei Victoria si aproape 800 de plangeri impotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General. Ancheta privind violentele nu a fost finalizata.Organizatorii protestului care va avea loc in Piata Victoriei au anuntat ca asteapta 250.000 de participanti si i-au sfatuit sa vina cu sticle de apa, avand in vedere ca va fi foarte cald."Pe 10 August iesim cu totii in Piata Victoriei asa cum am iesit anul trecut cand romanii din diaspora s-au alaturat fratilor lor ramasi in tara impotriva unei majoritati politice al carei unic scop a fost sa-si scape politicienii corupti de problemele cu legea, mergand pana in punctul in care ar fi fost in stare sa elimine cu totul infractiunile din Codurile Penale.Anul acesta iesim sa cerem pedepsirea vinovatilor pentru modul in care au ales fortele de ordine conduse de Carmen Dan sa se comporte cu romanii iesiti la protest impotriva Guvernului. A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare sa inainteze. Cei care ne-au incalcat drepturile in strada, spargand protestul pasnic cu gaze, pulane si tunuri cu apa isi vad de treaba linistiti, sunt inca in functii", au transmis organizatorii.Acestia spun ca ies in strada in 10 august pentru a cere pedepsirea vinovatilor pentru violentele de la protestul de anul trecut."Iesim in Piata sa le aratam ca nu am uitat cum ne-au incalcat drepturile si cum ne-au umilit! Iesim in Piata sa cerem ca dosarul 10 August sa fie cat mai repede solutionat, cei care au abuzat de functii sa fie pedepsiti prin lege, iar celor carora li s-au incalcat drepturile sa li se faca dreptate! Ne vedem in Piata Victoriei pe 10 August!", au mai transmis organizatorii.Cealalta manifestatie este programata la ora 17.00 in Piata Revolutiei, in fata Ministerului Afacerilor Interne, iar participantii ar urma sa plece apoi in mars spre Piata Victoriei. La Bucuresti va fi prezent si celebrul pianist german Davide Martello , care a anuntat pe Facebook ca si-a anulat urmatoarele concerte din Germania pentru ca in data de 10 august, la Bucuresti va avea loc o mare manifestatie impotriva coruptiei din Romania de la care nu vrea sa lipseasca.Iata cine si unde iese in strada pe 10 august