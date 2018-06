VIDEO Mesajul emotionant al lui Mihai Sora, transmis in Piata Victoriei: Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera

Video: Ziare.com

"Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta ca vor trai demn si se vor putea bucura de roadele stradaniei lor ca adulti. La centenarul ei, Romania nu arata bine. Romania este mai dezbinata, mai fragila, mai subreda ca oricand dincoace si dincolo de Prut. De aceea, cu atat mai mult.Cei care o iubesc trebuie sa ocroteasca, sa o ajute sa prinda dicentenarul, cand va fi o tara unita si puternica. iar atunci se va gasi se va gasi un alt om de 100 de ani care se va gasi sa le spuna stranepotilor sai: Mosul acela, Sora, a avut dreptate", a fost mesajul transmis de filosof.La scurt timp dupa aceea, Mihai Sora a fost vazut din nou in mijlocul protestatarilor din fata sediului Guvernului. Oamenii i-au scandat numele de mai multe ori si l-au primit cu aplauze. De asemenea, si Ana Blandiana a fost, si in aceasta seara, prezenta in Piata Victoriei.