Mihai Sora: Draga Diaspora, nu s-ar putea mai devreme de 10 august?

Ziare.

com

"Draga Diaspora, nu s-ar putea mai devreme de 10 august? Al vostru, ingrijorat, Mihai Sora", a scris pe Facebook filosoful.Mihai Sora a scris acest mesaj, dupa ce Liviu Dragnea, pe care instanta l-a condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare,a anuntat ca va merge "pana la capat" si ca social-democratii vor fi "mult mai fermi si mai radicala" cu ceea ce vor sa faca.Romanii din diaspora planuiesc ca in luna august, cand multi dintre cei care lucreaza in strainatate vin in concediu in tara, sa ia parte la un miting foarte mare impotriva Guvernului.Un mesaj de chemare la protest a circulat pe grupurile de romani din afara tarii si apoi a fost creat si un eveniment potrivit caruia "se doreste crearea unui miting cu un milion de romanii din strainatate care sa participe la un mega protest impotriva Guvernului". Astfel, a fost anuntat evenimentul "Pe 10 august toata Romania vine la Bucuresti! Jos Guvernul".Protestul este programat pe 10 august si deja peste 6.300 de oameni au transmis ca vor participa si peste 21.000 de persoane sunt interesate.