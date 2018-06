Mihai Sora: Dragi sobo, ne vedem la Girafa. In aceasta seara si in toate serile in care va fi nevoie

Ziare.

com

"Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in aceasta seara si in toate serile in care va fi nevoie. Se anunta o vara incarcata si fierbinte (daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30).In clipa de fata, si noi, si ei stam sub presiunea aceleiasi coordonate: Timpul. Iar, din aceasta inclestare, cum bine ne-a invatat istoria, invingatoare ies, mereu, inteligenta, cinstea, lumina. Da, da: lumina de la capatul tunelului (pana nu ne vor fura si tunelul) ", a scris filosoful pe reteaua de socializare.Sora a precizat ca protestele inseamna enorm si a reamintit ca nu departe de Girafa se afla "punctul cardinal al democratiei noastre", si anume masutele unde membrii USR strang semnaturi pentru initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei "Fara penali in functii publice"."Dragii mei,supapele de siguranta nu sunt multe, dar protestele noastre inseamna enorm.Va reamintesc ca, nu departe de Girafa, se afla punctul cardinal al democratiei noastre: masuta unde strangem semnaturi pentru FARA PENALI IN FUNCTII PUBLICE.P.S. Proteste in Statele Unite, proteste in Marea Britanie, proteste in Spania, in Turcia, in Romania, in Moldova, in Rusia, in Vietnam... Ceva nu este in regula pe planeta Terra. Va dati seama? Daca vin acum extraterestrii, ne facem de toata rusinea", a mai notat filosoful.Amintim ca in aceasta seara este anuntat un protest intitulat "Cod rosu de OUG", care urmeaza sa se desfasoare in Piata Victoriei. Peste cinci mii de persoane s-au aratat pana acum interesate de evenimentul creat pe Facebook.Iata aici mai multe detalii: Romanii ies duminica in strada, de teama unei ordonante privind Codurile penale: Cod ROSU de OUG In acest context, amintim ca si sambata seara, romanii au iesit din case pentru a protesta fata de guvernarea PSD si incercarile social-democratilor de a-l salva pe Liviu Dragnea de sentinta de inchisoare cu executare primita recent prin modificarea legilor justitiei.Iata cum s-a desfasurat protestul de sambata seara: Romanii au iesit din nou in strada pentru a protesta fata de asaltul PSD asupra justitiei: Bucuresti! Lupta Bucuresti! A.D.