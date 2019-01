Mihai Sora face apel la romani sa iasa in strada si sa ceara anticipate: Puneti viitorul copiilor deasupra prezentului vostru

1. PROTESTE MASIVE

", sunt propunerile facute de Mihai Sora pe Facebook , adaugand ca "Vine o vreme cand trebuie sa-ti iei soarta in maini; sa iei taurul de coarne - inainte ca el sa te zdrobeasca sub copite".Astfel, scriitorul intreaba romanii daca vor o justitie independenta si ii indeamna sa iasa in strada daca isi doresc asta."Ultimii doi ani ne-au aratat ca - mai mult decat de Uniunea Europeana, Comisia de la Venetia sau alte instante - singura 'instanta' de care se tem cu adevarat suntem noi: multimea care protesteaza. O multime pasnica, dar nu mai putin determinata si inteligenta, care nu poate fi mituita, nici prostita de carpelile din economie, de promisiuni si declaratii sforaitoare.O multime care nu doarme in timp ce ei pregatesc (noaptea ca hotii, bineinteles) ordonante de urgenta. 'Multimea' inseamna chiar MULTIMEA (nu doar pianistii, filosofii si poetii) ", a notat el.Mihai Sora le-a transmis oamenilor sa ceara alegeri anticipate daca vor profesionisti, oameni cinstiti si competenti la carma tarii."Este limpede pentru orice om cinstit si destupat la minte ca PSD nu functioneaza ca un partid politic, ci ca un grup infractional organizat (la centru si in teritoriu), un grup pus pe capatuiala, pe talharirea unei tari intregi.Cei care continua sa sustina acest 'partid' sunt - de facto - complici cu praduitorii Romaniei si se fac vinovati de jaful si de netrebniciile care ii definesc: in Justitie, Invatamant, Sanatate, Economie, Agricultura - peste tot unde este rost de mistificat, de slutit si praduit", a punctat el.Scriitorul ii indeamna pe romani sa se gandeasca la viitorul copiiilor lor, inainte de a se gandi la ei."Puneti viitorul lor deasupra prezentului vostru. Sprijiniti-va unii pe ceilalti ca sa puteti vedea mai departe, dincolo de propria statura si de propriul statut", a adaugat Sora.Solutia buna, sustine el, ar fi ca"USR si PLUS sunt partide prea fragede, iar timpul este prea scurt pentru a face, acum, cand tara arde, dantelarii doctrinare. Se vor cristaliza si "doctrinele" odata cu trecerea vremii, dupa ce tara va fi fost pusa pe picioare.In clipa de fata, insa, a intra in alegeri cu liste distincte nu face decat sa intareasca pozitia hotilor", a spus el.Scriitorul a adaugat ca cele doua formatiuni au oameni admirabili."Pe unii dintre ei ii cunosc personal, pe altii ii stiu de la proteste (si nu de ieri, de azi, ci inca din Piata Universitatii, de la Rosia Montana si Colectiv) . Sunt - in ambele partide - oameni de toata isprava, in care am deplina incredere; sunt oameni care pot muta muntii din loc.De ACESTI OAMENI inteligenti si de isprava se tem nelegiuitii ajunsi la putere; de faptul ca ACESTI OAMENI nu mai stau pe margine, cuminti ori indiferenti, ci intra in politica; de faptul ca, pe zi ce trece, se aduna laolalta alti si alti oameni noi, cinstiti si harnici.Atacurile marsave din presa aservita chiar pe acesti oameni de isprava ii vizeaza, pe toti cei care - satui de securisti, comunisti, hotomani si fripturisti - vor sa schimbe ceva in Romania", a continuat el."Iar - pentru ca schimbarea sa se-ntample - ACESTI OAMENI trebuie sa mearga i m p r e u n a. Niciodata cuvantul 'impreuna' nu a fost mai pretios", a incheiat scriitorul.Amintim ca, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca are pregatita o ordonanta de urgenta prin care sa se extinda termenul contestatiei in anulare la toate cazurile de condamnari de la ICCJ din ultimii 4 ani, a fost anuntat un protest pentru luni seara.Astfel, oamenii sunt chemati de la ora 18:00 in Piata Victoriei din Capitala pentru a participa la protestul "Nu vrem ordonanta pentru corupti" , organizat de comunitatea insist, deci REZIST; rezist, deci EXIST.A.G.