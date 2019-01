Mihai Sora ne cheama in strada: Europa suntem noi. Oficialii aflati la guvernare sunt doar accidente ale Romaniei recente

Ziare.

"In anul de gratie douazeci nouasprezece, am trei dorinte:1. sa scapam de ei,2. sa scapam de ei,3. sa scapam de ei", a scris miercuri pe Facebook Mihai Sora." (...) Nu exista, din punctul meu de vedere, om intreg si cinstit care sa sprijine clica aflata azi la putere si sa o faca senin, din convingere. Inteleg: dintr-o convingere pura. Caci, sprijinind aceasta clica, dupa ce ea a dat atatea dovezi de netrebnicie, de jaf si prostie, de necunoastere ori dispretuire a categoriilor morale, omul acela nu poate fi altcumva decat legat ombilical de clica jefuitoare, corupt el insusi, cu gauri in fibra morala, cu largi crapaturi in insasi umanitatea lui", mai scrie acesta.Mihai Sora reaminteste ca "de doi ani stam cu ochii pe ei, citim coduri penale, invatam legislatie, mecanisme juridice; iesim in strada si marsaluim pe bulevarde; protestam".. Cei mai rai nu dintre 'noi' - cum aud cateodata spunandu-se, caci nu!, nu toti suntem la fel... Cei mai rai dintre 'ei'.Dar sase luni in fruntea Consiliului trec repede. Undeva, prin ministerele si institutiile noastre, aflati in cotloanele unor functii minore, sunt si profesionisti de incredere, care duc greul administratiei centrale si fac ca restul institutiilor sa nu se surpe cu totul. In acesti profesionisti anonimi imi pun nadejdea. Pe ceilalti va trebui sa-i educam, sa-i recuperam, intr-un fel sau altul. Caci si ei sunt cetateni romani, desi hoti, desi mincinosi, trantori, marionete ori bufoni", adauga, printre altele, filosoful.Drept urmare, Mihai Sora ne invita joi seara la o manifestatie proEuropa."Maine voi fi la Ateneu: nu in sala, ci undeva afara, in multime: pentru ca mai-marii Europei aflati la Bucuresti sa priceapa ca 'ei', romanii aceia care ii vor intampina, 'oficialii' nostri aflati la guvernare sunt doar accidente ale Romaniei recente, nefericite intamplari de care, odata si-odata, vom reusi sa scapam.Sa inteleaga, cu alte cuvinte, ca acei romani sunt diferiti de noi.Ca 'ei' sunt 'ei', noi suntem noi. Pe scurt: ca cei din strada, nu cei de la tribuna oficiala sunt oamenii cu adevarat vii ai acestei tari.Iar", a subliniat Mihai Sora in postarea de pe Facebook.Manifestatia organizata sub sloganul "" este programata sa inceapa la ora 19:00, conform paginii special dedicate evenimentului. "Pe data de 10 ianuarie, la Ateneul Roman, intregul leadership al Uniunii Europene (presedintii Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, comisarii europeni, leaderii grupurilor din Parlamentul European) vor participa la preluarea presedintiei rotative de catre Romania.Vrem sa fim alaturi de ei.Vrem sa fim vazuti de ei.Vrem sa se inteleaga ca, in ciuda politicilor guvernarii actuale, romanii sunt cetateni ai Europei, care cred in valorile care stau la baza UE: libertate, stat de drept, justitie independenta, solidaritate, transparenta in decizii si in cheltuirea banului public", subliniaza organizatorii.Sunt invitati sa participe toti cei care sunt constienti, printre altele, de faptul ca "", ca nivelul de trai a crescut in ultimii 10 ani si datorita apartenentei noastre la UE sau ""."Te asteptam in Piata George Enescu (langa Ateneu si Palatul Regal), joi 10 ianuarie, de la ora 19, pentru a spune:Romanii sunt cetateni ai Uniunii Europene si lupta pentru valorile europene, pentru libertate, stat de drept, justitie independenta! Veniti cu Steagurile Romaniei si ale UE!", se arata in incheierea comunicatului.C.B.