Mihai Sora: Nu poti sa-ti vezi linistit de viata si de treburile tale cand o grupare mafiota acapareaza institutiile statului, istoria, viitorul si simbolurile unei tari

Acesta reaminteste ca a simtit pe propria piele "neputinta disperata" si stie cum arata raul chiar si atunci cand intrebuinteaza cuvinte ca "adevar", "bine", "frumos". "Dar voi sunteti (inca) liberi si puteti protesta", mai spune filosoful."Nu exista salvare individuala, oameni buni! Nu poti sa-ti vezi linistit de viata si de treburile tale cand o grupare mafiota acapareaza, una dupa alta, institutiile statului, istoria, viitorul si simbolurile unei tari: le deturneaza, le prinde in malaxorul ei implacabil, contand tocmai pe lehamitea si resemnarea celor mai inteligenti si mai instruiti. Contand, mai cu seama, pe faptul ca cei onesti si harnici vor intoarce - dezgustati - spatele, vor parasi tara si orice forma de protest", scrie, duminica, pe Facebook, folosoful Mihai Sora.Acesta reaminteste ca a simtit pe propria piele opresiunea."Am simtit pe pielea mea, odinioara, neputinta disperata; stiu ce inseamna sa fii confiscat de o Putere, cu cizma pe grumaz si un calus in gura, sa fii arestat, sa nu poti vorbi liber, sa nu poti face zece pasi fara un securist pe urmele tale, sa-ti fie, ani de-a randul, ascultat telefonul, interceptata corespondenta, sa fii turnat de cine nu te-ai astepta, sa-ti fie recrutat de catre Securitate copilul minor si folosit impotriva ta. Stiu, asadar, cum arata raul si cum poate evolua: chiar si atunci cand el intrebuinteaza cuvinte ca "adevar", "bine", "frumos" ori imbraca o aratoasa ie", mai scrie filosoful.Acesta afirma insa: "Dar voi sunteti (inca) liberi si puteti protesta". Mihai Sora le multumeste tuturor celor care au protestat alaturi de el in Piata Victoriei si in celelalte orase si povesteste ca se cunoaste cu multi dintre ei din imprejurari similare."Suntem cateva mii de suflete si - intr-un fel oarecare - am devenit o familie", mai spune Mihai Sora.Aproximativ 5.000 de persoane au protestat, sambata, in Piata Victoriei, cerand demisia Guvernului.