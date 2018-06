Mihai Sora spune ca a fost bruscat de jandarmi la protestul de miercuri seara: Le este frica de noi

Ziare.

com

"Daca un jandarm imi spune 'Misca-te mai incolo, mosule!', nu ma supar: pot intelege ca Jandarmeria romana vrea sa 'elibereze' cutare metru patrat din Piata Victoriei; nu e cea mai fericita formula de adresare, dar treaca! (am auzit atatea, intr-o viata de om).Insa cand 10-15 baieti (musculosi, bine hraniti si echipati) ma turtesc in patratelul meu, ceva imi spune ca Jandarmeria romana este, in clipa de fata, altceva decat ar trebui sa fie", a scris Mihai Sora pe reteaua de socializare.Filosoful a mai scris ca "ne asteapta zile grele", insa un lucru e clar: "le este frica de noi"."Ne asteapta zile grele, dragi prieteni.Un lucru am inteles aseara: cu cat suntem mai multi, cu atat devin mai agresivi.LE ESTE FRICA DE NOI", a conchis filosoful.De altfel, si miercuri seara Mihai Sora a publicat pe reteaua sociala un filmulet in care se vede cum jandarmii imping si lovesc oamenii, filosoful fiind surprins de interventia acestora."Iesiti in strada, oameni buni!", a fost mesajul sau de miercuri seara.Amintim ca mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei A.D.