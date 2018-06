Mii de oameni au cerut demisiile lui Dragnea si Dancila si alegeri anticipate: Uniti salvam toata Romania! (Foto & Video)

LIVE TEXT

Un nou protest dupa violentele jandarmilor

In Piata Victoriei, la doua ore de la startul protestului erau deja in jur de 5.000 de oameni, asa ca Jandarmeria a inchis traficul rutier. In punctul maxim al serii in fata Guvernului s-au adunat aproximativ 8.000 de oameni si alti peste 10.000 au iesit in strada in orasele tarii si in diaspora.Oamenii au salutat decizia magistratilor Inaltei Curti, au pus in difuzoare "Oda Bucuriei" si au spus ca e inadmisibil ca liderul PSD sa ramana la sefia Camerei Deputatilor dupa aceasta condamnare.Ei au cerut de urgenta si demisia Vioricai Dancila, dupa ce aceasta a transmis un mesaj de sustinere pentru Dragnea, a spus ca il considera nevinovat. Mai mult, cea care ocupa functia de premier al Romaniei a spus ca justitia este arbitrara si asta inseamna ca tara noastra nu este stat de drept. "Proasta satului e in fruntea statului", au scandat oamenii.Protestatarii au strigat in schimb numele sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, al procurorului general Augustin Lazar si au aplaudat indelung. Aclamat a fost si filosoful Mihai Sora, care a venit si joi in fata Guvernului: "Va iubim", i-au strigat oamenii. Nu a fost uitat nici presedintele Klaus Iohannis, iar oamenii au cerut declansarea alegerilor anticipate.Fata de miercuri seara, cand jandarmii au fost agresivi, au lovit si retinut zeci de oameni si chiar au folosit si sprayuri lacrimogene, joi fortele de ordine au fost foarte discrete, au oprit circulatia in toata Piata si au pastrat distanta de manifestanti. Protestatarii au remarcat atitudinea normala, le-au multumit jandarmilor si i-au aplaudat.Oamenii spun ca desi azi a castigat normalitatea, raman vigilenti si vor iesi in strada si zilele urmatoare.- Protestele sunt pe final peste tot in tara. La Bucuresti, in fata Guvernului, protestatarii au format o mica hora si din cand in cand scandeaza din nou "demisia!". Oamenii spun ca desi astazi a fost o zi in care au celebrat normalitatea, isi pastreaza vigilenta pentru actele viitoare ale PSD si Guvernului si vor iesi in strada pana cand Guvernul va fi demis. Totodata, multimea cere alegeri anticipate.- Daca la Bucuresti jandarmii au stat departe de manifestanti joi seara, in Cluj protestatarii au fost amenintati. "In Cluj-Napoca jandarmii au inceput sa ne ameninte! Conform legii 550/2004 in parerea domnului jandarm, Jandarmeria poate intra peste noi cu gaze si tun cu apa desi suntem pasnici. Domnul era de la "dialog". Asta da mod de a dialoga cu cetatenii. Multumim Jandarmeriei pentru sporirea culturii noastre generale".- Chiar daca in Piata Victoriei au mai ramas doar cateva sute de oameni, acestia scandeaza in continuare "PSD ciuma rosie", "Demisia", iar de la difuzoare se aude din nou "We will rock you".- Oamenii spun ca raman vigilenti si vor iesi si zilele urmatoare in strada, mai ales maine cand a fost convocat CExN al PSD.- Protestatarii aclama din nou "Jandarmeria, jos palaria!"- La Sibiu peste 3.000 de oameni au marsaluit mai mult de 10 kilometri. Cand au ajuns in fata casei presedintelui Klaus Iohannis i-au scandat numele, au cantat imnul si au strigat "Iohannis nu ceda, Sibiul e de partea ta", "Rezistam, nu cedam" si "Noi de-aicea nu plecam, nu plecam acasa, pana vom castiga condamnarea voastra".- La Cluj, cativa protestatari au instalat corturi in Piata Unirii, spunand ca nu intentioneaza sa plece, iar la Sibiu oamenii au deschis o sticla cu sampanie si i-au urat lui Liviu Dragnea "La multi ani cu executare!".Protestatarii au scandat "Dragnea nu uita puscaria-i e casa ta", "Jos Dragnea", "Trei ani jumate cu executare, si mai multi in continuare".- In fata Guvernului au mai ramas in jur de 1.000-1.500 de persoane.- Din nou, in fata Guvernului, raspuna "Oda Bucuriei", imnul Uniunii Europene.- Oamenii din fata Guvernului canta "multi ani primeasca/ cine sa primeasca?/ Dragnea sa primeasca/ la multi ani".- Piata canta si aplauda pe ritmurile melodiei "We will rock you", a trupei Queen si a aprins luminile telefoanelor.- Protestatarii au multumit jandarmilor care in seara aceasta s-au comportat normal si i-au aplaudat.- Nu a fost uitat de protestatari nici Gabriela Firea: "Firea, nu uita, asta-i capitala mea", striga oamenii si huiduie mai ceva decat pe Arena Nationala. Totodata, ii cer demisia si ei, si colegilor sai din Guvern si Parlament.- Protestatarii anunta ca vor iesi in strada in fiecare zi pana nu va cadea Guvernul Dancila: "Analfabeta!", striga Piata Victoriei.- Oamenii anunta ca raman vigilenti, astfel ca Guvernul sa nu dea o ordonanta de urgenta sa treaca modificarile la Codurile Penale: "Rezistam, nu cedam".- Se huiduie si se cere din nou demisia Vioricai Dancila, dupa ce a spus ca justitia e arbitrara. "DNA, sa vina sa va ia".- Mii de oameni in toata tara au aprins luminile telefoanelor mobile si canta Imnul Romaniei.- In fata Guvernului sunt in jur de 5.000 de oameni. Jandarmeria a inchis total traficul rutier in Piata Victoriei.- Premierul Viorica Dancila a transmis ca il sustine pe Dragnea, il considera nevinovat si ca justitia e arbitrara si, deci Romania nu e stat de drept. Oamenii din Piata Victoriei au primit cu huiduieli, au scandat "analfabeta" si "demisia!"."Proasta satului e in fruntea statului", au strigat oamenii.- Deja in Piata Victoriei sunt in jur de 3.000 de persoane. Jandarmeria a inchis Bulevardul Kisseleff.- Multimea cere in cor alegeri anticipate. "PSD, ciuma rosie!", striga apoi.- "Chiar daca justitia si-a facut treaba, este foarte important sa ramanem vigilenti, pentru ca oricand poate fi data o ordonanta de urgenta", spune unul dintre protestatari la megafon.- Oamenilor li se cere sa semneze initiativa Fara penali in functii publice daca nu au facut-o deja. "Nu vrem sa fim condusi de hoti!".- Piata il huiduie pe Valer Dorneanu si striga "CCR sluga PSD".- In Piata Victoriei multimea continua sa vina. Estimarile arata ca deja sunt aproape 2.000 de persoane, asa ca de la megafon cer Jandarmeriei sa ia in considerare sa inchida una dintre strazi, pentru a nu aparea din nou incidente ca miercuri seara.- Proteste similare au loc si in marile orase, dar si in diaspora. De la megafon sunt strigate numele de orase si multimea aplauda. "Uniti salvam toata Romania".- In Piata a ajuns filosoful Mihai Sora. Piata il aplauza si ii striga in cor numele. "Va iubim!", scandeaza multimea.- Oamenii ii huiduie pe Tudorel Toader si Florin Iordache, dar ii aclama pe Laura Codruta Kovesi, Augustin Lazar si Klaus Iohannis.- Ca sa nu mai dea ocazia jandarmilor sa intervina abuziv, oamenii se organizeaza si in mai multe colturi sunt pusi oameni cu steaguri, astfel incat daca apare un incident sa il semnaleze.- Protestatarii au deschis sticle de sampanie. Este insa sampanie pentru copii, avand in vedere ca e interzis consumul de alcool pe spatiul public.- Liviu Dragnea nu a dat pana acum o reactie la decizia Inaltei Curti. Oamenii din fata Guvernului glumesc: "Liviu Dragnea nu e de gasit, a fugit din tara".- In Piata Victoriei oamenii canta cu totii Imnul Golanilor.- Un protestatar a inceput sa scandeze cuvinte obscene la adresa lui Liviu Dragnea. Oamenii din jur l-au rugat sa se opreasca, ceea ce a si facut.- In difuzoare rasuna "Oda Bucuriei".- Sunt peste 1.000 de oameni in Piata Victoriei si scandeaza "Demisia!".- Masinile care trec pe langa protestatarii din fata Guvernului claxoneaza si li se raspunde cu urale si aplauze.- Piata Victoriei ii cere lui Dragnea demisia: "Jos infractorul!".- In Piata a fost adus un banner mare cu poza lui Dragnea si mesajul "Targovistea va asteapta". El a fost primit cu aplauze de oamenii prezenti in Piata.Intitulat "Noi NU plecam. VOI plecati!", evenimentul a fost anuntat pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia Ucide.Acest protest este organizat dupa ce, miercuri seara, peste 4.000 de oameni au protestat timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea Codurilor Penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie.Manifestatia a degenerat dupa ora 21:00, dupa ce mai multi protestatari au vrut sa se aseze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este inchis circulatiei rutiere, si au existat imbranceli intre protestatari si jandarmi.Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat miercuri seara de jandarmi in timpul protestelor din fata Guvernului si a povestit cum fortele de ordine au creat "diversiune si haos" in mod "organizat" si ca a fost acuzat de "lucruri contradictorii", "diferite de la jandarm la jandarm, minciuni".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei A.D.