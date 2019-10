Mii de oameni au marsaluit pentru siguranta femeilor: Una din patru romance e agresata cel putin o data in viata (Video)

Ziare.

Participantii la mars s-au strans in Piata Universitatii si au pornit spre Piata Victoriei, avand pancarte si scandand mesaje ca "Vrem dreptate in justitie si incredere in Politie" sau "Un, doi, trei, agresorii jos cu ei".Marsuri similare au avut loc in Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.Manifestarea a fost organizata pentru ca participantii sa-si arate solidaritatea cu femeile supravietuitoare ale violentei si pentru a mentine presiunea publica necesara pentru respectarea drepturilor femeilor si fetelor.Evenimentul de anul acesta s-a derulat sub sloganul "Credeti-ne!", aducand in prim plan nevoia femeilor de a avea incredere pentru a iesi din relatiile abuzive sau pentru a reclama actele de hartuire sau viol."Au nevoie de incredere in fortele proprii, incredere ca familia nu le va judeca si nu le va acuza pe ele pentru agresiunea partenerilor, incredere ca nu vor suferi repercusiuni, incredere ca politistii si judecatorii le vor crede", au transmis organizatorii.Potrivit acestora, in Romania, 1 din 4 femei a fost agresata fizic sau sexual de partenerul sau sau de fostul partener, cel putin o data in viata. In primele 6 luni ale anului 2019, au avut loc 11.896 de infractiuni din sfera violentei domestice.De asemenea, in prima jumatate a anului 2019, 3.616 ordine de protectie provizorii au fost emise de catre politisti si 3.520 ordine de protectie emise de catre instantele de judecata.Din 38.445 de fapte de violenta in familie sesizate la politie in 2018, au ajuns in instanta doar 3,5% adica 1.360 inculpati, in scadere fata de anul 2017.