Mii de oameni, la "Marsul pentru viata". Unii au cerut lege pentru interzicerea avorturilor

Ziare.

com

Mitropolitul Clujului a participat, sambata, la, alaturi de episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Florentin Crihalmeanu, si de pastori ai unor culte neoprotestante, la "Marsul pentru viata", organizat de asociatiile Pro Vita, Life Nation si Clujul pentru Viata, manifestare la care au participatTraseul marsului a fost Piata Unirii - Bulevardul Eroilor - Piata Avram Iancu - Calea Dorobantilor - str. Pitesti - Bulevardul 21 Decembrie 1918 - Piata Unirii.Cei prezenti au avut pancarte cu mesaje precum "Exista iertare si vindecare dupa avort", "Pentru viata, pentru femeie, pentru familie", "Ajuta mama si copilul. Ei depind de tine", "Roaga-te pentru incetarea avorturilor".La, cei circala "Marsul pentru viata" au mers in coloana pe cele mai aglomerate strazi din municipiu, tinand in maini baloane, pancarte si bannere cu mesaje precum: "Barbatii adevarati aleg viata", "Stop avort", "Viata are prioritate", "Noi sustinem viata", "Suntem o voce pentru cei nenascuti", "Sunt ingerul tau pazitor", "Mama, iti multumesc ca exist", "Copilul, dar de la Dumnezeu", "Iisus iubeste toti copiii. Nascuti si nenascuti", "Suntem generatia pentru viata", "Mami, ia-ma de manuta" sau "Avortul ucide Romania".La mars a participat si un grup mare de preoti, dar si parinti cu copiii lor.au participat si lala "Marsul pentru viata".Marsul a fost organizat de ONG-urile afiliate Federatiei Pro-Vita din Romania, punctul de intalnire al manifestantilor fiind Catedrala Sf. Apostoli Petru si Pavel din zona peninsulara a municipiului Constanta.Potrivit organizatorilor, efectul scontat a fost cel de sensibilizare a constantenilor, a societatii si a reprezentantilor ei din orice sector, "asupra acestui flagel al vremurilor noastre, avortul, ne-nasterea de prunci, imbatranirea si imbolnavirea fizica, psihica si spirituala a tuturor membrilor societatii"."Am studiat si ne-am dat seama ca un copil in pantecele mamei la 12 saptamani, cand se intampla majoritatea avorturilor, arata ca in aceasta imagine. Atunci vanzand ca are toate organele aproape dezvoltate, deja sistemul central nervos dezvoltat ne-am hotarat sa fim aparatorii acestui copil din pantecele mamei pe care nu-l apara nimeni, nici legislatia, nici medicina, nici umanitatea", a declarat Leonard Vancu, vicepresedinte al Asociatiei Simplu - Provita.La, protestatarii au cerut parlamentarilor sa faca un act "de patriotism" in anul Centenarului si sa interzica avorturile."Primul mars pentru viata a fost organizat la Timisoara in anul 2006. Scopul nostru clar si declarat este interzicea avorturilor, pentru ca avortul este o crima, iar acest lucru il dovedeste stiinta medicala. Omul este om inca de la concepere. In timpul avortului, copiii sunt pur si simplu macelariti. Am recazut in paganism, plus ca este o problema demografica din cauza avorturilor. Cel mai mare act de patriotism pe care pot sa-l faca parlamentarii in anul Centenarului este sa interzica avorturile, altfel vom merge tot in jos. Daca se continua asa, oare vor mai exista romani peste 50 sau peste 100 de ani? Eu cred ca nu", a declarat preotul Ioan Chisarau.Din parcul din zona Pietei Balcescu din Timisoara, celeau plecat in mars pe strazile orasului, pe muzica de fanfara, avand in maini pancarte cu mesaje precum "Adevaratii doctori nu ucid copilasii", "Avortul omoara copiii", "Un avort nu te face neinsarcinata, ci te face mama unui copil mort", "Barbatii adevarati aleg viata", "Copiii sunt iubire" sau "Avortul opreste o inima care bate".Manifestantii s-au oprit si in fata Catedralei Mitropolitane din Timisoara, unde au ascultat mai multe discursuri sustinute de reprezentanti ai Mitropoliei Banatului si au rostit rugaciunea "Tatal nostru". De la Catedrala Mitropolitana, manifestantii au plecat spre Prefectura Timis, unde marsul s-a incheiat.din toate confesiunile au participat, si la, la aceasta manifestatie.