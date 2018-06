Mii de romani au strigat in strada ca nu vor sa fie condusi de penali. Jandarmii au intervenit in forta, au lovit protestatari si i-au tarat in dube (Foto & Video)

LIVE TEXT

a fost ridicat si un jurnalist german

zeci de protestatari au fost retinuti.

Jandarmii au inceput sa loveasca niste protestatari care s-au asezat pe carosabil si au refuzat sa se ridice

Jandarmii i-au tarat la duba pe cei care au refuzat sa se ridice

Sursa Foto/Video: Gianina Fiordan

Protestatarii reclama ca jandarmii au folosit chiar gaze lacrimogene, desi in Piata sunt multi copii.

In prima ora a protestului, dupa ce oamenii au blocat partial traficul in Piata Victoriei, jandarmii au intervenit in forta de mai multe ori, incercand sa-i impinga ca sa elibereze soseaua. Ba chiar l-au dus la duba pentru scurt timp pe Cristian Dide, dupa ce acesta a inceput sa citeasca la megafon drepturile pe care le au cetatenii si a spus ca jandarmii comit abuzuri.Protestatarii reclama ca fortele de ordine au folosit chiar si gaze lacrimogene, desi in Piata au fost foarte multi copii. La ora 21:30, cand oamenii deja incepeau sa plece, jandarmii au intervenit iar, au inceput sa impinga oamenii, chiar au folosit pumnii cand unii dintre ei, inclusiv femei, nu au vrut sa se ridice de pe jos.Jandarmeria a anuntat ca a dat 2 amenzi, insa filmarile din Piata au aratat cum zeci de protestatari au fost ridicati si tarati in dube. Inclusiv jurnalistii au fost legitimati, iar un jurnalist german a fost saltat brutal, fara explicatii.In fata acestei desfasurari de forta a Jandarmeriei, oamenii au inceput sa strige "Slugile lui Dragnea".Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".- Protestul s-a incheiat in Piata Victoriei. Oamenii anunta insa ca vor veni si maine, in numar si mai mare. Ramaneti alaturi de noi pentru a afla ce are de spus Jandarmeria despre interventia din seara aceasta.- Cei de la Rezistenta Tv incearca sa afle de la jandarmi unde a fost dus jurnalistul german.si a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care se vede cum acestia imping si lovesc oameni, chiar in apropierea sa., e mesajul sau. Mihai Sora are 101 ani dar la fiecare protest este prezent in Piata Victoriei.- Si la Iasi s-a marsaluit, s-a cantat imnul si s-a scandat impotriva coruptiei.: "Justitie, nu coruptie",- La Cluj-Napoca rezistena este vie si la aceasta ora. Oamenii discuta despre modificarile Codurilor Penale si despre ceea ce se intampla in Capitala: "", spune un protestatar la megafon., scandeaza mii de oameni la Cluj.- Si constantenii au marsaluit in numar mare prin oras.- Protestul continua si la Brasov, unde peste 1.000 de persoane marsaluiesc in oras.- Dintr-un difuzor in Piata Victoriei rasuna versurile lui Valeriu Sterian: "Doamne, vino Doamne, sa vezi ce-a mai ramas din oameni".- Jandarmii continua sa monteze garduri pentru a-i impiedica pe protestatari sa mai intre pe carosabil. Deja sunt mai multi jandarmi decat protestatari in Piata Victoriei."Jandarmeria apara hotia", striga oamenii catre jandarmi.- Spiritele s-au mai calmat in Piata, insa protestatarii continua sa-si exprime furia fata de cele intamplate, huiduie si scandeaza "demisia".- Digi24 anunta ca. Jurnalistii au stat de vorba cu sotia sa si aceasta spunea ca nu intelege de ce fortele de ordine au facut asta, pentru ca barbatul nu a fost violent, nu a scandat, nu a instigat.Cei de la Pasaport Productions anunta ca este vorba de jurnalistul german Paul Arne Wagner.. Nu stim cati au fost ridicati. Nu stim unde i-au dus", au scris acestia pe Facebook.. Cei de la Coruptia Ucide spun ca au fost saltati si jurnalisti. "Eliberati-i", striga sutele de oameni care inca se afla in Piata Victoriei.- "", spune un protestatar, care spune ca a filmat cum un jandarm a lovit o protestatara. Acesta sustine ca- Jandarmii continua sa intervina si incearca sa ii ridice pe cei care s-au asezat pe carosabil. Oamenii s-au lasat insa in jos tocmai pentru a nu fi saltati de jandarmi. Sunt forte impresionante in Piata Victoriei inca de la inceputul protestului si au fost suplimentate pe masura ce a crescut numarul protestatarilor.- Cei de la Coruptia ucide transmit ca, le striga protestatarii.- Protestatarii s-au asezat pe asfalt si refuza sa lase jandarmii sa treaca: "Rusine, rusine, rusine sa va fie"!- Jandarmeria a anuntat ca, pentru instigare la actiuni violente cu intentia de tulburare a adunarii publice, potrivit News.ro.- "Rusine sa va fie" si "Jandarmeria apara hotia" striga oamenii catre jandarmi si huiduie prelung.- Chiar daca incepusera sa plece, dupa interventia jandarmilor oamenii au ramas pe pozitii si au inceput sa strige "Rezistam, nu plecam"!- O noua altercatie intre protestatari si jandarmi."Fara violenta!", au inceput sa strige oamenii.. Multimea a inceput sa strige "sobolanii", "hotii" si sa huiduie.- Oamenii incep sa plece din Piata Victoriei, insa inca au ramas peste 1.000 de persoane.- De la megafon, au raspuns miile de oameni.Cel care vorbea la megafon le-a cerut protestatarilor sa se tina de promisiune, pentru a le da exemplu guvernantilor ca promisiunile pot fi si respectate.- "Sa va fie frica, poporul se ridica" si "Nu scapati!", striga oamenii din fata Guvernului.- In jur de: "Romania, trezeste-te!", "Ne pasa de fratii de acasa" si "Iesiti din casa daca va pasa", e mesajul romanilor de la Paris.- In fata Guvernului miile de oameni canta Imnul national, cu luminile telefoanelor aprinse.- La ora 21:00, ca de obicei,si au inceput sa scandeze "Timisoara".- La Timisoara sunt peste 1.000 de persoane care scandeaza "Parlament penal, mars la tribunal", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta", "Sa va fie frica, tara se ridica", "DNA sa vina sa va ia", "Noi nu suntem o natie de hoti", "Afara, afara cu hotii din tara", "Uniti, salvam toata Romania" sau "PSD, ciuma rosie".- Si la Cluj sunt peste 1.000 de persoane si au plecat in mars prin oras.. Cel care o citeste le cele protestatarilor sa nu mai cumpere produsele pentru ca aceste firme, prin banii pe care ii dau acelor televiziuni, "contribuie la dezinformarea la care sunt expusi parintii si bunicii nostri".- "PSD, o mizerie", scandeaza Piata Victoriei, in timp ce de la megafon sunt prezentate, rand pe rand, efectele grave pe care modificarile Codului de Procedura Penala le vor avea in viata de zi cu zi., dupa ce aceasta a fost surprinsa in Parlament cand, dand de protestatari la iesirea din sala de plen, unde a vorbit Dancila, a spus "nu i-au luat pe astia de aici?".- De la megafon oamenilor li se explica ce sa faca atunci cand jandarmii intervin in forta.- Ca de obicei, in Piata Victoriei sunt si multi copii."Refrendum pentru toti sa stim daca suntem hoti", scandeaza peste 2.000 de oameni.- Cei de la USR fac apel la oamenii din Piata sa ajute la strangerea de semnaturi "Fara penali in functii publice"."Intr-o democratie nici nu ar fi fost nevoie de o initiativa 'fara penali in functii publice'. Aproape peste tot unde mergi sa te angajaezi ti se cere cazier. Cum e posibil sa avem penali in functii publice?", se striga la megafon in Piata Victoriei.- "Romania, trezeste-te", striga oamenii din fata Guvernului.- Piata Victoriei scandeaza numele lui Klaus Iohannis si ii cer presedintelui sa nu cedeze presiunilor "penalilor" pentru ca ei il sustin.- In Piata Victoriei au venit si parlamentari ai Opozitiei. Deputatul USR Cristian Ghinea isi manifesta acum in strada nemultumirea fata de actiunile Puterii, dupa ce luni, in Parlament, frustrarea l-a ajuns si le-a aratat celor de la PSD si ALDE degetul mijlociu.Oamenii veniti in fata Guvernului discuta despre modificarile aduse Codului de Procedura Penala si efectele extrem de grave pe care le vor avea asupra fiecarui cetatean.- Proteste similare au loc si in Iasi, Sibiu, Brasov, Galati si Cluj.- Efective masive ale Jandarmeriei au ajuns in Piata, iar jandarmii sunt echipati de interventie. Momentan insa stau pe margine.- Jandarmii se retrasesera in aplauzele multimii, insa in cateva minute au revenit in numar mai mare incercand sa-i impinga de pe carosabil. Au fost primiti cu huiduieli.- "Jos comunistii" rasuna in Piata Victoriei. Si seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit azi de comunism, spunand ca protestatarii si parlamentarii USR au un comportament fascist, totalitarist, comunist.- In Piata Victoriei s-au strans in jur de 1.000 de persoane. Oamenii striga "Libertate" in timp ce jandarmii continua sa vina in numar mare.- In timp ce in fata Guvernului oamenii erau imbranciti de jandarmi, in cladirea Guvernului ministrul de Finante Eugen Teodorovici vorbea despre imprumuturile pe care le face Guvernul anul acesta.- Cristian Dide a fost din nou ridicat de jandarmi. Multimea huiduie.- Jandarmii continua sa-i impinga pe oameni in centrul Pietei. Cristian Dide, cunoscut ca cel care proiecteaza #Rezist pe cladiri si care are multe procese cu politia si jandarmeria, citeste din lege la megafon pentru a arata ca jandarmii comit acum un abuz."Rusine, rusine, rusine sa va fie!" si "Jandarmeria, apara hotia!", striga oamenii si cer in cor "fara violenta!".- "Dragnea, condamnare cu executare!", "Penalul", striga multimea din Piata Victoriei. Oamenii fac referire la sentinta in prima instanta ce urmeaza sa fie anuntata maine de Inalta Curte in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.- Oamenii continua sa se alature protestului din Piata Victoriei. Numarul lor este asteptat sa creasca, avand in vedere ca oamenii abia au iesit de la serviciu.- Jandarmii au intervenit in forta si ii imping pe oameni in centrul Pietei Victoriei pentru a elibera carosabilul. Fortele de ordine nu au mai discutat cu protestatarii, desi printre jandarmi erau si negociatorii."Aparati poporul, nu infractorul", striga oamenii catre jandarmi!- Traficul este partial blocat in Piata Victoriei, dupa ce protestatarii s-au asezat pe o banda a soselei.- In jur de 400-500 de oameni sunt acum in fata Guvernului si striga "Hotii, hotii!".